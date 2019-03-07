Fransa'da Türk Genci Polis Kovalamacasında Öldü

Fransa'nın Grenoble kentinde çalıntı bir motosikletle gitmekte olan 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ve 17 yaşındaki arkadaşı Adam Soli'nin, polisten kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmesi kenti ayağa kaldırdı. Kentte her gece sokağa çıkan banliyö gençliği çok sayıda aracı ateşe verdi ve polisle çatıştı. Gençlerin aileleri ve kentteki sivil toplum örgütleri ölümlerden polisin sorumlu olduğunu açıkladı.
Grenoble'un Mistral adı verilen hassas banliyösünde oturan Fatih ve Adam, geçtiğimiz Cumartesi günü, ehliyetsiz ve kasksız, çalıntı bir motosiklet ile kırmızı ışıkta geçti ve dikiz aynalarını kırdı. Bunu tespit eden iki polis arabası gençlerin peşine düştü. Grenoble kentinde Mistral mahallesi boyunca uzanan A480 yolu üzerindeki kovalamaca, gençlerin yakalanmamak için hızlanması ve Catane köprüsü üzerinde bir otobüs ile çarpışmasıyla son buldu.
Olayın yaşandığı Cumaretsi gününden bu yana her gece sokağa çıkan banliyö gençliği, çok sayıda aracı ateşe verdi, molotov kokteyli ve sert cisimler atarak polisle çatıştı. Polis ise gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Duvarlara "Polis katil" ve "Kardeşlerimiz için adalet" sloganları yazıldı. Yalnızca, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 65 araç yakıldı. Olaylarda 16 yaşında bir genç atılan plastik mermi nedeniyle bir gözünü kaybetti, polise demir çubuklarla saldıran 25 yaşında bir kişi de göz altına alındı.
Savcı: "Polis aracı çarpmadı"
Olaydan bir gün sonra açıklama yapan Grenoble savcısı Eric Vaillant, otobüs şoförünün tanıklığı ve sokak kamerası görüntülerinin ışığında, ölüme polis aracının sebep olamdığını açıkladı. Savcı,"Otobüs şoförü, dikiz aynasından ve dış aynalardan bir motosiklet ve bir polis arabası gördüğünü, geçmeleri için otobüsü sağa çekmeye çalıştığını, ancak aynı anda gençlerin motosiklet ile sağdan kendisini geçmeye başladığını belirterek, gençlerin korkuluk ve otobüs arasında sıkıştığını söyledi. Ancak şu ana kadar polis arabası ve skooter arasında bir çarpışma tespit edilmedi" dedi.
Ancak Savcının açıklaması 3 bin kişinin yaşadığı Mistral mahallesi sakinlerini tatmin etmedi. Cep telefonu ile çekilen bir fotoğrafta polis arabasının ön tamponundaki çiziklerin çarpışmanın kanıtı olduğu öne sürüldü.
Adam'ın dayısı Karim, "Onları ölüme gönderdiler. Güvenlik güçleri buraya safariye gelir gibi, avlanmaya geliyor" diyerek tepki gösterdi. Polis sendikası ise gençlerin kontrolden kaçmak için büyük bir risk aldığını, ölüme gençlerin aldığı bu riskin sebep olduğunu açıkladı.
Mahallede sessiz yürüyüş
Fatih ve Adam'ın anısına mahallede Çarşamba günü 'beyaz yürüyüş' düzenleyen bin 500 kadar mahalle sakini polis şiddetini kınadı ve sorumluların yargılanmasını istedi. Fatih'n anne ve babası cenaze törenine hazırlık için Türkiye'de bulunduğu için yürüyüşte aileyi Fatih'in kuzeni temsil etti.
Artan şiddet olayları karşısında hem Fatih'in hem de Adam'ın ailesi, herkesi şiddete son vermeye ve sakin olmaya çağırdı. Bu çağrının etkisiyle Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece az sayıda araç yakıldı. Sivil toplum örgütleri, banliyö gençliği arasında polis şiddeti konusunda ciddi bir öfke olduğunu belirterek, olaya ilişkin tüm detayların aydınlatılması çağrısı yaptı.
Adam, Grenoble kentinde Çarşamba günü toprağa verilirken, Fatih'in cenazesi ise Türkiye'de toprağa verilecek.
Fransa'da 2005 yılında, Paris'in hassas banliyöelrinden Clichy-sous-Bois'da, Zyed ve Bouna adlı gençler polisten kaçmak isterken elektirk trafosuna saklannmaya çalışırken çarpılarak yaşamını yitirmiş, Paris'in banliyölerinde çıkan protestolar haftalar boyunca devam etmişti.
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