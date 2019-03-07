Fransa'da Türk Genci Polis Kovalamacasında Öldü

Fransa'nın Grenoble kentinde çalıntı bir motosikletle gitmekte olan 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ve 17 yaşındaki arkadaşı Adam Soli'nin, polisten kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmesi kenti ayağa kaldırdı. Kentte her gece sokağa çıkan banliyö gençliği çok sayıda aracı ateşe verdi ve polisle çatıştı. Gençlerin aileleri ve kentteki sivil toplum örgütleri ölümlerden polisin sorumlu olduğunu açıkladı.

Grenoble'un Mistral adı verilen hassas banliyösünde oturan Fatih ve Adam, geçtiğimiz Cumartesi günü, ehliyetsiz ve kasksız, çalıntı bir motosiklet ile kırmızı ışıkta geçti ve dikiz aynalarını kırdı. Bunu tespit eden iki polis arabası gençlerin peşine düştü. Grenoble kentinde Mistral mahallesi boyunca uzanan A480 yolu üzerindeki kovalamaca, gençlerin yakalanmamak için hızlanması ve Catane köprüsü üzerinde bir otobüs ile çarpışmasıyla son buldu.

Olayın yaşandığı Cumaretsi gününden bu yana her gece sokağa çıkan banliyö gençliği, çok sayıda aracı ateşe verdi, molotov kokteyli ve sert cisimler atarak polisle çatıştı. Polis ise gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Duvarlara "Polis katil" ve "Kardeşlerimiz için adalet" sloganları yazıldı. Yalnızca, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece 65 araç yakıldı. Olaylarda 16 yaşında bir genç atılan plastik mermi nedeniyle bir gözünü kaybetti, polise demir çubuklarla saldıran 25 yaşında bir kişi de göz altına alındı.