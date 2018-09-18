Fransa'da Türk Göçmen Ali Ünlü Park Yeri Yüzünden Öldürüldü

Fransa'nın Tours kentinde, bir süpermarkette, park yeri yüzünden yaşanan bir kavgada, çocuklarının gözü önünde dayak yiyen 43 yaşındaki Ali Ünlü, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, olayın hemen ardından Ali Ünlü'yü bir park yeri yüzünden öldüresiye döven 2 katil zanlısını yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan 2 zanlı, 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Paris'in batısındaki Tours kenti yakınlarında yaşayan otobüs ve tramvay şoförü Ali Ünlü, 15 Eylül Cumartesi günü, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte, Saint Pierre kentindeki Carrefour mağazasına alışveriş etmek için geldi. Kızı Victoria'nın tanıklığına göre, alışveriş merkezinin girişinde boş bir park yerine arabasını park etmek isteyen Ali Ünlü, genç bir kadın tarafından 'kardeşleri park edeceği' gerekçesiyle durduruldu. Uyarı üzerine Ali Ünlü arkadaki boş park yerine aracını park ederken, genç kızın sözünü ettiği araç da, kavga konusu olan yere park etti. Ancak arkadaki başka bir araçtan inen bir kişi, öfkeli bir şekilde Ali Ünlü'ye doğru ilerledi. Victoria Ünlü'nün anlattıklarına göre, 16 yaşındaki kız kardeşi, öfkeli adamın olay çıkaracağını anlayınca araçtan indi ve "Sorun yok, başka bir yer buluruz" dedi. Ancak saldırgan kişi, genç kızın yüzüne yumruk atarak bayılttı.

Panikleyen baba Ali Ünlü, "Kızıma dokunma "diye bağırarak araçtan indi. Ali Ünlü'nün söylediği son sözler de bu oldu. Sonradan kardeş oldukları belirlenen 2 saldırgan, çocuklarının ve eşinin çığlıkları arasında talihsiz babayı yumruk ve tekme yağmuruna tuttu. Olayı gören şahıslar araya girmeye ve 2 kişiyi durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeler sonrasında beyin kanaması geçiren Ali Ünlü ve bayılan kızı hastaneye kaldırıldı. Kaşı yarılan genç kız halen hastanede tedavi görürken, Ali Ünlü, hastanede 17 Eylül günü can verdi. Savcı : "Poliste kayıtları var" Basın toplantısı düzenleyen Tours kenti savcısı Jean-Luc Beck, zanlıların yakalandığı ve haklarında 20 yıla kadar hapis cezası öngören "ağırlaştırıcı koşullarda, öldürücü darbelerle, ölüme sebebiyet vermek" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcı, 21 ve 24 yaşlarındaki 2 kardeşin poliste kayıtları olduğunu ve daha önce de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından ceza aldıklarını da açıkladı. Tanıklara çağrı

Ali Ünlü'nün ailesi, park yerindeki video görüntülerinin yeterince net olmaması nedeniyle görgü tanıklarına çağrı yaparak, yargıya yardımcı olmalarını istedi. Ünlü'nün kızı Victoria, "Olaya tanıklık eden çok kişi vardı. Hatta ayırmak için uğraştılar" diyerek, bu kişilere tanıklık yapmaları çağrısında buludu. Yerel France Bleu Radyosu'na konuşan bir görgü tanığı, "Bazı kişiler araya girmeye çalıştılar ama 2 adam çok iriydi ve durmak bilmiyorlardı. Yere düştüğünde bile birbiri ardına vurmaya devam ettiler" dedi. Tüm kent yasta, zanlılara öfke yağdı Fransa'daki Türk toplumunu büyük üzüntüye boğan Ali Ünlü'nün ölüm haberi Tours kentinde infial ve öfke yarattı. Kent sakinleri, yerel yönetim ve politikacılar, Ünlü ailesiyle dayanışma içinde olduklarını ve "bu iğrenç saldırıyı" kınadıklarını açıkladı. Yerel medyaya açıklama yapan Saint-Pierre-des-Corps kenti Belediye Başkanı Marie-France Beaufils, "Park yeri gibi bomboş bir nedenle bir insan öldürülüyor. Büyük üzüntü içindeyim. Ölüm gerekçesi, saldırının acımasızlığını ve kabul edilemezliğini daha da artırıyor. Bunu yapanlar cezasını bulacak" dedi.