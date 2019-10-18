Fransa'da Türk öğrenci, asker selamı verdiği için cezalandırıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Saint-Usage semtindeki ortaokulda düzenlenen koşu yarışmasını dereceyle bitiren öğrenci Eren Ertuğrul'un, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için verdiği asker selamı nedeniyle kazandığı kupa geri alındı.

Ertuğrul'un babası Ali Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi oğlunun okulda düzenlenen koşu yarışmasını birinci bitirdiğini ve kupa kazandığını söyledi.

Okuldaki törende, Türkiye'de şehit düşen askerlere saygı göstermek için oğlunun asker selamı verdiğini, bu nedenle okul müdürünün kupayı geri aldığını anlatan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum, asker selamı verdikten sonra okulun müdürünün yanına götürüldü. Müdür, kupayı oğlumun elinden aldı, asker selamının Fransızlara yapılan bir provokasyon olduğunu ve okulda böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtti. Oğlum da müdüre 'askerlere saygıdan dolayı selam verdiğini' söyledi."

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