HABER

Fransa'da Ulusal Meclis Başkanı Ferrand oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Fransa'da François de Rugy'nin Çevre Bakanı olarak görevlendirilmesiyle boşalan Ulusal Meclis Başkanlığına Richard Ferrand getirildi

PARİS (AA) - Fransa'da François de Rugy'nin Çevre Bakanı olarak görevlendirilmesiyle boşalan Ulusal Meclis Başkanlığı seçimini Richard Ferrand kazandı.

Fransa Ulusal Meclisinde yeni başkanı belirlemek için seçim yapıldı.

Oylama sonucunda, geçerli oyların yüzde 52,4'ünü alan Ferrand, Ulusal Meclisin 14'üncü başkanı seçildi. İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Partisinin (LREM) Meclis Grup Başkanlığı görevini yürüten Ferrand'ın, kullanılan 484 oyun 254'ünü aldığı açıklandı.

Diğer adaylar merkez sağ parti Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Annie Genevard 95, Demokrat Hareketin adayı (MoDem) Marc Fesneau 86, Sosyalist Partiden (PS) Ericka Bareigts 31 ve Boyun Eğmeyen Fransa (FI) adayı Mathilde Panot 17 oy aldı.

Daha önce Uyum Bakanı olarak görev yapan Ferrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en güvendiği kurmaylarından biri olarak gösteriliyor.

Eski Başkan François de Rugy, Nicolas Hulot'nun istifası sonrası Çevre Bakanlığı görevine getirilmişti.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Ece yaşama tutunabilmek için yardım bekliyorEce yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybettiManisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Ulusal Meclisi Richard Ferrand

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.