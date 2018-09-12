Fransa'da Ulusal Meclis Başkanı Ferrand oldu

PARİS (AA) - Fransa'da François de Rugy'nin Çevre Bakanı olarak görevlendirilmesiyle boşalan Ulusal Meclis Başkanlığı seçimini Richard Ferrand kazandı.

Fransa Ulusal Meclisinde yeni başkanı belirlemek için seçim yapıldı.

Oylama sonucunda, geçerli oyların yüzde 52,4'ünü alan Ferrand, Ulusal Meclisin 14'üncü başkanı seçildi. İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Partisinin (LREM) Meclis Grup Başkanlığı görevini yürüten Ferrand'ın, kullanılan 484 oyun 254'ünü aldığı açıklandı.

Diğer adaylar merkez sağ parti Cumhuriyetçilerin (LR) adayı Annie Genevard 95, Demokrat Hareketin adayı (MoDem) Marc Fesneau 86, Sosyalist Partiden (PS) Ericka Bareigts 31 ve Boyun Eğmeyen Fransa (FI) adayı Mathilde Panot 17 oy aldı.

Daha önce Uyum Bakanı olarak görev yapan Ferrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en güvendiği kurmaylarından biri olarak gösteriliyor.

Eski Başkan François de Rugy, Nicolas Hulot'nun istifası sonrası Çevre Bakanlığı görevine getirilmişti.

