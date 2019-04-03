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Fransa’da Ulusal Müzakereler yarın sona eriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki aydır süren Ulusal Müzakereleri yarın Korsika’da sonlandıracak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki aydır süren Ulusal Müzakereleri yarın Korsika’da sonlandıracak. Müzakereler hakkında açıklama yapan Macron, “Herkes sorumluğunu almazsa olumlu bir çıkış bulamayacağız” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler gösterileri sonucunda başlatılan Ulusal Müzakereler iki ay süren görüşmelerinin ardından yarın Korsika’da son bulacak. Müzakereler kapsamında Bretanya bölgesindeki 900 belediye başkanı ile görüşen Macron, müzakerelere katılan vatandaşlara teşekkür etti. Macron "Zamanını ayırıp ulusal müzakereye katılan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ne yaptığımızı küçümsemeyelim" ifadelerini kullandı. “Öfke hareketi yeni bir deneyimi ortaya çıkarmamızı sağladı. Büyük Müzakere. Ülkemizin her yerde tartışma kapasitesi ile gurur duyuyorum” ifadelerini kullanan Macron, “Önümüzdeki zamanda, tartışmalara cevap vereceğiz. Bir çok şey duydum ve gördüm. İşsizlik, güvensizlik, terörizm. İçinde bulunduğumuz dünyayı ve tehlikelerini unutmamalıyız. Bir risk görüyorum, bireycilik. Bazı insanlar ‘Sorularıma cevap bulamadım’ diyecek. Çözümlerin kolektif olacağını unutmamalıyız. Herkes sorumluluk payını almazsa olumlu bir çıkış bulamayacağız" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ulusal Müzakereler kapsamında halka vergi, demokrasi, çevre ve göçün arasında bulunduğu 35 başlık altına sorular yöneltti. Fransızlar bu dönemde ülkedeki sorunlara ilişkin fikirlerini ve önerilerini dile getirdi. Halka sorulan sorular arasında, "İlk olarak hangi vergilerin düşürülmesini istersiniz? Ne gibi somut öneriler çevresel dönüşümün hızlandırılmasına yardım eder? Daha fazla referanduma başvurmalı mıyız? İltica yükümlülüklerimiz yerine getirildiğinde, parlamentonun yıllık hedefler koyabilmesini ister misiniz" yer aldı.

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