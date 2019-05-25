Fransa'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nden iftar programı

PARİS (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Şubesince Fransa'nın başkenti Paris'te iftar programı düzenlendi.

İftara, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, UID Paris Şubesi Başkanı Ömer Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, UID Gençlik Kolları Başkanı Metehan Çapacı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesi Başkanı İlkan Cengiz, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tantekin, yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'nın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatına katılımın önemli olduğunu kaydeden Tantekin, milli ve manevi değerlere bağlılığın bir sonraki nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Görkem Barış Tantekin, gençlerin en güzel şekilde eğitim almalarını sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

Çapacı da davetlilere UID Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin selamlarını iletti.

UID olarak sadece Avrupa'daki Türklerin değil dünyadaki tüm Müslümanların haklarını savunduklarını belirten Çapacı, Avrupa'da özellikle İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini söyledi.