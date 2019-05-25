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Fransa'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nden iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 02:57 | Son Güncelleme

Fransa'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nden iftar programı

PARİS (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Şubesince Fransa'nın başkenti Paris'te iftar programı düzenlendi.

İftara, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, UID Paris Şubesi Başkanı Ömer Keskin ve yönetim kurulu üyeleri, UID Gençlik Kolları Başkanı Metehan Çapacı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesi Başkanı İlkan Cengiz, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tantekin, yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fransa'nın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatına katılımın önemli olduğunu kaydeden Tantekin, milli ve manevi değerlere bağlılığın bir sonraki nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Görkem Barış Tantekin, gençlerin en güzel şekilde eğitim almalarını sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

Çapacı da davetlilere UID Genel Başkanı Bülent Bilgi'nin selamlarını iletti.

UID olarak sadece Avrupa'daki Türklerin değil dünyadaki tüm Müslümanların haklarını savunduklarını belirten Çapacı, Avrupa'da özellikle İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Çapacı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden karara karşı dik durmanın önemli olduğunun belirterek, Avrupalı gençlerin siyasette ve derneklerde aktif olması gerektiğini kaydetti.

Keskin ise konuşmasına davetlilerin Ramazan ayını tebrik ederek başladı.

İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin yürekleri yakmaya devam ettiğini belirten Keskin, Fransa'daki Türk toplumunun gelişimi için de eğitimin önemine değindi.

Ömer Keskin, Türk gençlerin Fransa'da siyasette aktif olmaları gerektiğini belirterek, ülkede İslam ve Türk karşıtlığının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
iftar paris Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)

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