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Fransa’da vergi kaçıran milletvekili Patrick Balkany ve eşine hapis cezası

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Fransa’da eski milletvekili ve Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany ve eşi İsabelle Balkany Ulusal Meclisi tarafından yaklaşık 4 milyon avroluk vergi kaçırmaktan yargılandı.Fransa’da vergi kaçırmakla yargılanan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany ve eşi İsabelle Balkany’nin davası bugün görüldü.

Fransa’da eski milletvekili ve Levallois Belediye Başkanı Patrick Balkany ve eşi İsabelle Balkany Ulusal Meclisi tarafından yaklaşık 4 milyon avroluk vergi kaçırmaktan yargılandı.
Fransa’da vergi kaçırmakla yargılanan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany ve eşi İsabelle Balkany’nin davası bugün görüldü. Vergi Mahkemesinde görülen davada Patrick Balkany’ye vergi kaçırmaktan 4 yıl, eşine ise 3 yıl hapis cezası verildi. Dava sonrası Patrick Balkany’nin tutuklanarak cezaevine nakledildiği öğrenildi.
Fransa’nın en ünlü ceza avukatı olan Eric Dupond-Moretti tarafından savunulan Balkany çiftine tarihi bir ceza veren mahkeme, örnek teşkil eden cezanın yüksekliği yüzünden eleştirildi. Para aklama, yolsuzluk gibi farklı suçlarla da başka mahkemelerce yargılanması beklenen 71 yaşındaki Patrick Balkany’nin avukatı dava sonrası yapığı basın açıklamasında temyize başvurulacağını duyurdu.
Daha önce soruşturma sürecinde intihar girişiminde bulunan İsabelle Balkany’nin 3 yıllık hapis cezasını evde elektronik bileklikle çekebileceği öğrenilirken ayrıca 10 yıl boyunca kendisi ve eşinin siyaset yasağına çarptırıldığı açıklandı.

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