Fransa'da Yahudi Karşıtlığının Yasaklanması İçin Yasa Teklifi

Fransa'da geçtiğimiz Cumartesi günü Sarı Yelekliler eylemi sırasında, bir grup göstericinin, Yahudi kökenli Fransız filozof Alain Finkelkraut'a ırkçı söz ve hakaretler içeren sözlü saldırısı, ülkede "antisemitizm tartışmasını" yeniden alevlendirdi. Bir grup iktidar milletvekili, antisemitizmin suç sayıldığı Fransa'da İsrail hükümetini eleştirmek anlamına gelen "Yahudi karşıtlığının" da yasaklanmasını istedi. Alsace bölgesinde bulunan bir Yahudi mezarlığına yapılan saldırıda ise 80 kadar mezara gamalı haçlar çizildi, antisemit sloganlar yazıldı. Fransa'da hafta sonu Sarı Yelekliler eyleminde, ailesi Nazi kamplarında öldürülen yahudi filozof Alain Finkelkraut'u hedef alan bir grup Sarı Yelekli, "Defol git pislik Siyonist, pislik Yahudi. Fransa bizim, defol buradan, Tel Aviv'e git" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Çok sayıda ırkçı hakaret ve küfre maruz kalan filozof, araya bazı Sarı Yelekliler'in ve ardından da polisin girmesiyle saldırganlardan uzaklaştırıldı. Ancak olaya ait video ülke televizyonlarından gösterilince Fransa'da antisemitizm tartışması alevlendi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından saldırıyı kınadı. Ülkede tüm siyasi partiler Finkelkraut'a yapılanlara tepki gösterirken, Sosyalist Parti, diğer siyasi partilerle temasa geçerek, antisemitizm karşıtı yürüyüş çağrısı yaptı. Eski Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve François Hollande, Başbakan Edouard Philippe ve çok sayıda politikacı bu yürüyüşe katılacağını duyurdu. Yürüyüşe davet edilmeyen aşırı sağ lider MarineLe Pen ve radikal sol lider Jean-Luc Melenchon, bu davranışı kınadı. Yahudi mezarlığına saldırı Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece, Alsace bölgesinde bulunan Quatzenheim Yahudi mezarlığına saldırı düzenlendi. Saldırıda 80 kadar mezarın üzerine Nazi rejiminin sembolü gamalı haçlar çizildiği ve Yahudi karşıtı sloganlar yazıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Macron'un saldırıya uğrayan mezarlığı ziyaret ederek burada Yahudi toplumu ile bir araya geldi. Macron, "Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Harekete geçeceğiz, yasa yapacağız ve onları cezalandıracağız. Ama bu girişimler, başka fikirleri akıllara getiren girişimler olmamalı. Cumhuriyet sizinle" dedi.

Antisemitizm karşıtı yürüyüşe katımayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'in iki kanadının başkanı ile Paris'teki Yahudi soykırımı anıtını (Shoah) ziyaret edeceğini, ayrıca yarın akşam düzenlenecek Fransa Yahudi Dernekleri Konseyi'nin (CRIF) yemeğine katılacağını duyurdu. Antisiyonizmin yasaklanması için teklif Ülkede alevlenen tartışmalardan hareket eden iktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi (La Republique en Marche - LAREM) milletvekili ve Meclis Antisemitist Saldırıları Araştırma Grubu Başkanı Sylvain Mayard ve Grup üyesi 30 kadar milletvekili, sadece antisemitizmin değil, "İsrail Hükümeti'ni eleştirmek" anlamına gelen antisiyonizmin de yasaklanmasını içeren bir yasa teklifi hazırladı. Teklifin hazırlayıcısı milletvekili Sylvain Maillard, "Artık Yahudilere ölüm demiyorlar İsrail'e ölüm diyorlar. İsrail karşıtlığı, Yahudi karşıtlığının yeni biçimi. Antisiyonizm de, yahudi düşmanlığı gibi aynı biçimde cezalandırılmalı" dedi. Macron karşı çıktı Ancak milletvekillerinin teklifine, muhalefetin yanısıra, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis Başkanı, iktidar milletvekillerinin bir bölümü ile bazı bakanlardan da destek gelmedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile Elysee Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında "Her defasında Fransa topraklarında bir Fransız tehdit edilip, hakarete uğradığında, tüm cumhuriyet hakarete uğramış demektir. Ama antisiyonizmi cezalandırmanın doğru bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bugün İsrail'in yok olmasını isteyenlerin yahudilere saldırmak isteyenler olduğunu bilmemize rağmen, detaylarına girdiğimizde, bunun başka problemler yaratacağını görürüz" dedi.