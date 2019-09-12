HABER

Fransa'da yakalanan 'cinsel istismar' şüphelisi Türkiye'ye iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Fransa'da yakalanan 'cinsel istismar' şüphelisi Türkiye'ye iade edildi YOZGAT'ta 2009 yılında ormanlık alanda darbettiği M.Ş.

Fransa'da yakalanan 'cinsel istismar' şüphelisi Türkiye'ye iade edildi
YOZGAT'ta 2009 yılında ormanlık alanda darbettiği M.Ş. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan A.Ş., Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkiinde M.Ş. isimli erkek çocuğu ormanlık alana götürüp darbeden ve daha sonra da cinsel istismarda bulunan A.Ş. için 'mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından Türkiye'ye iadesi amacıyla 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.
FRANSIZ POLİSİNİ YARALADI
Fransa'da yakalanan şüpheli A.Ş.'nin Türkiye'ye teslim edilmesi, geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Şüphelinin Türkiye'ye teslim edilmesi için 2 gün önce Fransa'ya bir ekip gönderildi. Ancak A.Ş., Fransa polisinden teslim alınmadan önce kolundaki metal kelepçelerle kendini ve bir Fransız polisini tekmeleyerek yaraladı. Daha sonra İnterpol ekiplerince uçağa bindirilen A.Ş., Türk ekibine sert bir şekilde mukavemet gösterdi. Şüpheli, bunun üzerine uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.
ÖZEL KELEPÇEYLE GETİRİLDİ
Sağlık Bakanlığı'nda görevli anestezi uzmanı bir doktorun da aralarında bulunduğu özel ekip, dün şüpheliyi teslim almak üzere Türkiye'den Fransa'ya gönderildi. Şüpheli A.Ş., yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için kumaş ve plastik ham maddeden oluşan İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca tasarlanmış olan özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak Türkiye'ye getirildi.

ANKARA, (DHA)-

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman Özbey: "İnsanları okula toplayıp dayak attılar"12 Eylül’de muhtarlık yapan Süleyman Özbey: "İnsanları okula toplayıp dayak attılar"
Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildiTunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.