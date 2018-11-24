Fransa’da Yakıt Fiyatları Nedeniyle Protestocular Yine Sokaklarda

Fransa’nın başkenti Paris’te polis artan yakıt fiyatlarını protesto etmek için sokaklara dökülen göstericilere karşı basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestocularla polis arasında çatışma Şanzelize’de meydana geldi. Polis, kent merkezinde başbakanlık ofisinin de aralarında olduğu önemli yapıların bulunduğu bölgeye girmek isteyen protestoculara müdahale etti.

Bazı portestocular polise taşlar atarken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa etmesi gerektiği yönünde de sloganlar attılar.

Protestoya binlerce kişi katılıyor. Bölgeye ise 3 bin polis konuşlandırılmış durumda.

Protestocular geçen hafta da yakıt artışlarını protesto etmiş, gösterilerde bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestoların nedeni Fransa’da araçların en fazla kullandığı yakıt türü olan dizelin fiyatının 1 yıl içinde yüzde 23 artması.

