Fransa'da Yaralanan Türk Gazeteci: ‘Polis Bu Silahlardan Vazgeçmeli’

Fransa'da hükümetin emeklilik yasasını protesto etmek için 5 Aralık'ta düzenlenen genel grevi izlerken, sol gözünden ağır yaralanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın, 5 gün süren yoğun tedavisinin ardından konuştu. Polisin attığı plastik el bombasından gelen parçalarla sol gözünü kaybeden Yalçın, "Benim olayım son olsun. Ancak polisin kullandığı bu silahlar, ateşli silahlar kadar tehlikeli. Polis artık bu silahları kullanmaktan vazgeçmeli" dedi. Yalçın, ağır bir göz ameliyatı geçirdiği Paris Hopital Cochin Hastanesi'ndeki odasında VOA Türkçe'ye konuştu. Yalçın, yaralanma anını "Sendikaların yürüyüşü günü, biz de mesleğimiz için oradaydık. Boulevard Magenta'nın Republique meydanıyla buluşmasına 100 metre kala olayları izliyorduk. Başta olay vs. yoktu. Fakat bir ara bir römorkun yandığını gördük. İçinde patlayıcı madde olduğunu söylediler, kaçmamızı istediler. Diğer tarafa geçtim. Kendimi saklamaya çalıştım. Çünkü ortalık bir anda öyle karıştı ki, havada taşlar uçmaya başladı. Benim yanımda duran kapıya saldırmaya başladılar. Oradan ayrıldım, tam caddenin ortasına geldiğimde kendimi bir anda yerde buldum her şey bir anda karardı" sözleriyle anlattı.

Mesleğini 30 yıldır büyük bir özen ve profesyonellikle yaptığını belirten Yalçın, eylem günü de foto muhabiri gereken tüm önlemleri aldığını vurguladı. "Kafamda kask vardı...Maske vardı. Hatta Fransız toplum polisinin kullandığı aynı markayı kullanıyorum. O kadar sağlam ki taşla falan kırılabilecek bir şey değil. Çekiçle kırmanız lazım.Ben son derece profesyonel biçimde, tüm önlemleri alarak bu eylemlere gidiyorum. Ama gelen parçanın şiddeti çok yüksek’’ diyen Yalçın, maskenin kırık olduğunu görünce durumun vehametini anladığını söyledi. "Doktorların gözümü kurtarma çabaları çok etkileyiciydi" Olayın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen halen şoku atlatamayan Mustafa Yalçın, tedavi gördüğü hastanedeki doktorların çabalarından etkilendiğini söyledi. Hastanede 'Emar' çekildikten sonra, alanda uzman bir doktorun gece gelerek kendisini ameliyat ettiğini söyleyen Yalçın, ameliyatın 2 saat sürmesi beklenirken, 6 saat sürdüğünü vurguladı. Yalçın, "Pitier Salpetriere Hastanesi'nden Thomas adında bir doktor geldi. Onun gözümü kurtarmak için nasıl mücadeleye giriştiğini gördüm. Verdiği mücadele inanılmazdı" dedi.

"Polis bu silahları kullanmaktan vazgeçmeli" Mustafa Yalçın, polisin uzun süren eylemler nedeniyle zor koşullarda çalışsa da orantısız şiddet kullanmalarına öfkeli. Yalçın polisin, video görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinde ortaya çıkan "grenade de desencerclement" adı verilen bu plastik el bombası ya da LBD/plastik mermi gibi silahları kullanmaya son vermesi gerektiğini söyledi. Kendisinin son kurban olmasını dileyen Yalçın, "Şu bir gerçek, biz mecburen oradayız, bu işi iyi yapmak istiyorsanız orada olmak zorundasınız. Hele de foto muhabiri iseniz. Bu benim başıma geldi, umarım bundan sonra kimsenin başına gelmez. Ama böyle giderse bu kaçınılmaz. Polisin kullandığı Türkçe karşılığını ne bilmiyorum, burada üretilen bir silah. Bir ateşli silah değil. Ama en az onun kadar tehlikeli. Bunu gözüm çok acıdığı için söylüyorum gibi gelebilir. Ama durum öyle değil. Bu kullanılan patlayıcı her neyse gerçekten çok tehlikeli bir şey. Polisin durumunu anlıyorum. Zor koşullarda görev yapıyor. Ben her gün tanık oluyorum. Ama yine de bu onlara orantısız güç kullanma hakkı vermiyor. Bu konuyu biraz daha değerlendirmeli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bu silahlar" diye konuştu.

"Paris bu olanları hak etmiyor" Fransa'da özellikle de Paris'teki eylemlerde artan şiddet olaylarından üzüntü duyduğunu belirten Yalçın, bir yılı aşkın süredir devam eden olaylarda özellikle şiddetin tırmandığına dikkat çekerek bir an evvel bitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Yalçın, "Paris dünyanın en güzel kentlerinden birisi, Paris bunu hak etmiyor bana göre. Özellikle yöneticilerin bunu düşünmesi lazım. Bilmiyorum, nereye gidecek, nasıl bitecek. Fakat durum ortada. Lafını esirgemeyen, çok sert konuşan Sarkozy döneminde bile böyle bir şiddet yaşanmamıştı" dedi. "Destekler çok dokunaklıydı"] Olayın hala tüm ağırlığını hisseden Yalçın, Anadolu Ajansı’ndan, meslektaşlarından ve hükümetten gelen yoğun destek sayesinde yaşadığı şokun bir nebze hafiflediğini de belirtti. "Olay duyulduktan sonra, başta AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, çalışanlar, Türkiye'deki tüm tanıyan arkadaşlar destek verdi. Hükümetimizin desteklerini çok gördüm. Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, iki kez geldi. Beni gördü. Ankara'dan hükümetin desteklerinden çok duygulandım, bu kadar beklemiyordum doğrusu. Japonya'daki, Amerika'daki, Fransa'daki meslektaşlarımızdan destek geldi’’ diyen Yalçın, bu ziyaretlerden çok etkilendiğini belirtti.