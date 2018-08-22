Fransa'da Yargı Skandalı Tartışması

Ülkenin haftalık Satirik gazetesi Canard Enchaine tarafından ortaya çıkarılan hukuk skandalında, terör soruşturma hakimi, Velid B. adındaki terör zanlısının tutukluluk talebini yenilemeyi unuttuğu için terör zanlısı 3 Nisan 2018'de serbest kaldı. Velid B., Reda Bekhaled ve kardeşleriyle birlikte Lyon kentinde bir terör saldırısı düzenlemek üzereyken polis tarafından yakalanmış, "saldırı girişiminde bulunmak ve Suriye'de çatışan bir terör grubu ile ilişkide olmak" suçlarından 2014'te tutuklanmıştı.

Fransa'da yargının 'ihmal nedeniyle' Velid B. adındaki IŞİD mensubu olduğu iddia edilen terör zanlısını 2 kez serbest bırakması ülkede tartışma yarattı. Adalet Bakanı Nicole Belloubet skandalı doğrulayarak iç soruşturma başlattıklarını açıkladı. Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux da, "Yargının ağır ihmal içinde olduğu açık" diyerek, serbest bırakılan zanlıyı bulmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi.

İkinci hukuk skandalı

Yargı tarafından serbest bırakılan Velid B.'nin, oturuduğu Meaux kenti karakoluna gelerek günde iki defa imza atma zorunluluğu vardı. Meaux kenti dışına çıkması ise yasaklanmıştı. Ancak Velid B. 16 Mayıs'ta, kent dışında ehliyetsiz araba kullanırken polis tarafından yakalandı. Şans eseri Velid B.'yi yakalayan polis, zanlının cep telefonunda IŞİD'e ait propaganda videoları ve silahlı cihatçıların fotoğraflarını da tespit edince Velid B.'yi mahkemeye sevketti.

Hakim karşısına çıkarılan Velid B. bulgulara ve savcılığın 10 ay hapis cezası istemine rağmen, "polislerin tanıklığının zanlıyı suçlamak için yetersiz" olduğuna hüküm getirilerek serbest bırakıldı. Savcılık kararı temyiz etti. Zanlının bu temyiz başvurusu nedeniyle 13 Eylül'de Paris'te yargılanması bekleniyordu. Fransız polisi şimdi tüm ülkede, yasal yollarla, üstelik iki kez serbest bırakılan zanlıyı arıyor.

Adalet Bakanlığı iç soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Nicole Belloubet, "ilgili kişinin ağır profili göz önüne alındığında, potansiyel olarak ciddi sonuçlara yol açabilecek böylesine çifte ihmalin nasıl gerçekleşebildiğini anlamak" için bir iç soruşturma başlattıklarını açıkladı.