Fransa'da Yasak Korkusu Aşılamada Rekor Kırdırdı

Aylardır aşı karşıtlarını ikna etmeye çalışan Fransız hükümetinin, "aşı olmayanların hayatlarını sınırlayan önlemler" açıklaması, ülkede bir gecede rekor aşı talebi yarattı. Aşı olabilmek için 2 milyona yakın Fransız randevu aldı. Salgının başından bu yana görülmedik bir şekilde, bir günde 792 bin Fransız aşı oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Corona virüsünün Delta varyantı ile mücadele edebilmek için Ağustos ayından itibaren kamuya açık işyerlerinde, restoran, bar, cafe, sinema, hastane, alışveriş merkezi gibi kamuya açık mekanlarda ve uzun yol uçak, tren, otobüs seferlerinde aşı sertifikasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından, ülkede aylardır aşılanmaya direnen milyonlarca Fransız, aşı randevusu alabilmek için yarıştı.

Emmanuel Macron, aylardır aşı olmayan bir grup sağlık çalışanına da gözdağı vererek, "15 Eylül'den sonra sağlık çalışanları için aşı olmanın zorunlu hale getirileceğini" duyurdu. Aşıya direnen sağlık personelinin Eylül'den itibaren maaş alamayacağını vurgulayan Macron, aşı olmak yerine devlet tarafından ödenen "bedava" testlerle yasak savan Fransızlar'a da kötü haberi verdi. Macron, sonbahardan itibaren devletin PCR testlerini de ödemeyeceğini duyurdu.

Macron'un, "aşıyı zorunlu hale getirmeyen" ancak, "aşı olmayanların günlük yaşamını güçleştiren" önlemler açıklaması, ülkede tam bir deprem etkisi yarattı. Bugüne kadar aşı olmaya direnen, aşı karşıtı milyonlarca Fransız, daha Macron'un konuşması bitmeden, randevu almak için "Doctolib" adlı siteye hücum etti.

Rekor üzerine rekor

Doctolib sitesi, resmi Twitter hesabından, randevu alanların sayısının "dakikada 17 bine" ardından "dakikada 20 bine" ulaştığı bilgisini paylaştı. Bir gecede Doctolib üzerinden alınan randevu sayısı 1 milyona yaklaşarak tarihi rekor kırdı. Salı sabahı ülkedeki 7 randevu platformundan aşı randevusu alanların sayısı bir buçuk milyonu geçti. Akşam saatlerinde ise aşı randevusu alanların sayısı 2 milyona yaklaştı. Yalnızca Doctolib sitesi üzerinden 1,7 milyon randevu alındı.

Başbakan Jean Castex, bir başka rekorun da "bir günde aşı olanlar" sayısında kırıldığını açıkladı. Castex, resmi Twitter hesabından, "Bugün yeni bir rekor kırıldı; 792 bin 339 kişi aşı oldu" mesajını paylaştı.

Fransızlar’ın yüzde 76'sı destekliyor

Macron'un açıklamasının ardından yapılan anketler hükümetin, dördüncü dalgaya karşı açıkladığı sert önlemlere Fransızlar'ın destek verdiğini ortaya koydu. Elabe araştırma şirketi tarafından haber kanalı BFM TV için yapılan ankette, Fransızlar'ın yüzde 54'ü önlemleri yerinde bulduğunu, yüzde 15'i daha katı önlemler alınması gerektiğini söyledi; yüzde 31'i ise önlemleri çok katı bulduğunu açıkladı.

Anket, Fransızlar'ın yüzde 76'sının, aşının sağlık çalışanlarına zorunlu hale getirilmesini desteklediğini ortaya koydu. Ankete göre, aşı sertifikasının tüm kamusal alan ve mesleklere genişletilmesine ise farklı tepkiler geldi. Fransızlar’ın yüzde 76'sı, uçak, tren ve otobüslere aşı ya da negatif testin zorunlu olmasını destekledi. Yüzde 70'i hastane ve huzurevlerinde, yüzde 66'sı ise eğlence mekanlarında zorunlu hale getirilmesine destek verdi.

Ankete katılanların yüzde 63'ü ise bedava PCR testlerine son verilmesinin doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Restoran sektörü kaygılı

Ancak aylarca kapalı kaldıktan sonra Haziran ayında açılan restoran, bar ve cafe sahipleri, bu sefer de aşı sertifikası uygulaması nedeniyle müşteri kaybetmekten endişe duyduklarını dile getirdi. Sektör temsilcileri hükümetten aşı zorunluluğunu sonbahara ertelemesini istedi. Ancak hükümet, dördüncü dalganın engellenmesi amacıyla alınan önlemlerden geri adım atmayacaklarını, yalnızca aşılama işlemleri yeni başlayan 12-18 yaş grubu için bir takım istisna kolaylıklar getirecekleri yanıtını verdi.

933 hasta yoğun bakımda

Delta varyantına rağmen, Fransa'da Corona virüsünün yayılma hızı şimdilik kontrol altında tutuluyor. Son 24 saat içinde 37 hasta yoğun bakıma alınırken, 22 hasta da yaşamını yitirdi. Fransa'da salgının başından bu yana virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 84 bin 902'ye ulaştı.

Dördüncü dalga öncesi en çok izlenen "yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı" gerilemeye devam etti; bir önceki gün 957 olan ağır hastaların sayısı son 24 saatte 933'e indi.

Hastanelerin üzerindeki hasta sayısı baskısı da dün de azalmaya devam ederek, 7 bin 137'den 7 bin 76'ya geriledi. Son 24 saat içinde Corona virüsü nedeniyle 246 kişi hastaneye yatırıldı.

