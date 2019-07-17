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Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 01:41 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

PARİS (AA) - Fransa'da Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, istifa eden François de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2017'den bu yana Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki Borne'nun, de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Borne'nun yerine Ulaştırma Bakanı olarak atanacak isim ile ilgili bilgi verilmedi.

De Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Edouard Philippe'e sunduğunu bildirmişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetmişti.

- Rugy istifa eden Hulot'nun yerine atanmıştı

Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanı iken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
atama Çevre Bakanı Elisabeth Borne Fransa

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