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Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 4'e yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 4'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Kamu Sağlığı kurumunun Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinden Paris'e gelen 80'li yaşlarındaki Çinli bir turistte koronavirüs görüldüğünü belirtti.

Paris'teki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın durumunun ağır olduğunu belirten Salomon, hastanın başkentte temasta olduğu kişilerin tespit edilebilmesi için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, geçen hafta Paris'te ve Bordeaux'da 3 kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.

- Virüs Vuhan'da ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

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Fransa koronavirüs vaka sayısı yükseldi

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