Fransa’da Yeniden Bıçaklı Terör Saldırısı

Fransa’nın sahil kenti Nice’de, bıçaklı bir saldırgan, Notre-Dame de l’Assomption Katedrali’nin önünde ikisi kadın üç kişiyi öldürdü. Saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken, soruşturmayı Terörle Mücadele Savcılığı üstlendi.

Sabah saat 09.00’da Katedralin önüne gelen saldırgan, iki kadın ve bir erkeği elindeki bıçakla öldürdü. Katedrale dua etmeye gelen yaşlı bir kadın, katedral görevlisi yaşlı bir erkek ve yaralı olarak kaçmayı başaran bir başka kadın da karşı caddedeki cafe’nin önünde öldü.

Bir görgü tanığının polisi araması üzerine saat 09.10’da olay yerine ulaşan polisin ateş açması sonucu saldırgan omuzundan yaralı olarak ele geçirildi. İlk yardım ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarılan saldırganın sürekli olarak “Allahuekber” dediği belirtildi.

Ağır yaralanan saldırganın 25 yaşlarında Kuzey Afrika kökenli olduğu belirtilirken, üzerinde kimliği olmadığı için henüz net bir kimlik tespitinin yapılamadığı belirtildi. Polise isminin “İbrahim” olduğunu söyleyen saldırgan, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini de söyledi.