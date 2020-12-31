Fransa'da yılbaşı gecesi 100 bin polis ve jandarma görev yapacak

Fransa'da şimdiye dek iki kez ulusal çapta kısıtlama önlemleri alındı, restoranlar ve kültürel mekanlar Ocak ayına dek kapalı kalacak.

Ancak bir hükümet sözcüsü, şu anda yerel kısıtlam önlemleri almaya gerek olmadığını belirtti.

Fransa'da şu ana dek 2,6 milyon Covid-19 vakası görülürken, 64 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sokağa çıkma yasağının başlayacağı 20.00'den itibaren kent merkezleri ve bazı dış mahallelerde güvenlik güçlerinin görünür olacağını belirtti.

Plana göre güvenlik güçleri aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda birçok aracın yakıldığı şiddet olaylarının tekrarını önlemeye çalışacak.

Fransa'da yılbaşı kutlamalarını önlemek ve sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma görev yapacak.

Yeni Yıl Planları ne?

Darmanin, bölgesel liderlere yazıp, bugün 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirileceği "istisnai" önlemler hakkında bilgi verdi.

Güvenlik güçlerine bildirilir bildirilmez, yeraltı partilerini dağıtma, katılımcılara para cezası kesme ve organize edenleri tespit etme talimatı verildi.

Bu arada devriyelerin de "uygun kimlik kontrollerini" yapacakları ve güvenlik güçlerine karşı kullanılabilecek "tehlikeli unsurları" bulmak için araçları arayacakları ifade edildi.

Darmanin ayrıca, dükkanları taşınabilir kaplardaki yanıcı sıvılar ve alkol satışını kısıtlama ya da tamamen durdurmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Araç kundaklama, 2005'teki Paris isyanından bu yana Fransa'da her yıl yapılan bir eylem türüne dönüştü.

Geçen yıl yılbaşı gecesinde Fransa genelinde 1457 araç kundaklanmıştı. Bir önceki yıl ise bu sayı 1290 olmuştu.

