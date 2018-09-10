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Fransa'da Yine Bıçaklı Saldırı

10.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

Terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'da dün gece yine bıçaklı bir saldırı yaşandı. Başkent Paris'te meydana gelen saldırıda aralarında turistlerin de olduğu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıyı, yaralı yakalanan Afgan kökenli 30 yaşlarında bir şahsın yaptığı belirlendi

Fransa'da Yine Bıçaklı Saldırı

Terör saldırılarıyla sarsılan Fransa'da dün gece yine bıçaklı bir saldırı yaşandı. Başkent Paris'te meydana gelen saldırıda aralarında turistlerin de olduğu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıyı, yaralı yakalanan Afgan kökenli 30 yaşlarında bir şahsın yaptığı belirlendi.

Paris'in kuzeyinde, başkentin en işlek caddelerinden Seine Nehri kenarındaki Quai de la Loire'da gerçekleşen saldırıda, gece 23.00 sularında kalabalık bölgeye gelen zanlı, elinde demir bir çubuk ve bıçakla rastgele etrafına saldırmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 30 cm. uzunluğundaki bıçakla koşarak kurbanlarına saldıran zanlı önce MK2 sineması önünde 3 kişiyi yaraladı.

Sinemanın karşısında ağır metal toplarla Fransızların geleneksel 'petanque' oyununu oynayan bir grup, saldırganı farkedince, durdurmaya çalıştı.

Oyunculardan birisi elindeli ağır metal topu saldırgana fırlattı. Metal topun başından isabet almasına rağmen saldırılarına devam eden zanlı, aralarında 2 İngiliz turistin de bulunduğu 5 kişiyi daha yaraladı. Kurbanlarını boğazından, başından ve göğsünden yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

Zanlının hangi gerekçe ile saldırıyı düzenlediği henüz belirlenmediği için terör soruştuması açılmazken, olay yerine gelen adli polis şimdilik 'terör' değil 'kasten adam öldürmek' iddiasıyla soruşturma başlattı.

İlk belirlemelere göre, saldırganın 30 yaşlarında Afgan kimliğine sahip bir şahıs olduğu, sokakta yaşadığı ve uyuşturucu kullandığı bildirildi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan ve bilinci yerinde olamayan saldırganın, saldırıyı hangi amaçla düzenlediği henüz belirlenemedi.

Hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 4'ünün ise durumunun ağır olduğu ve hayati tehlike içerdiği açıklandı.

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