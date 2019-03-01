STRAZBURG (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye'de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde ve somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan çok sayıda yer olduğunu dikkati çekerek, gençlere, "Türkiye ile ilgili kültürel gezi programınız olsun, okuyarak gidin, not alarak gezin ve arkadaşlarınıza anlatın." dedi.

Dursun, Fransa'nın Strazburg kentinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Tecrübelerini gençlere aktarmaya çalıştığını belirten Dursun, Ahmed Hamdi Tanpınar, Ali Fuat Başgil, Süheyl Ünver, Mahir İz ve Fethi Gemuhluoğlu'nun kitaplarını okumaları önerisinde bulundu.

Dursun, "Zamanın hızlı geçişi içerisinde nesillerin arasında bir kopuş var, birbirimizi anlamama riski başladı. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan biri aynı dili konuşamamaktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" platformlarını kurduklarını söyleyen Dursun, ülkedeki birçok üniversiteden oluşturdukları gençlik grupları ile Anadolu'da ziyaret edilmesi gereken yerlere gittiklerini anlattı.