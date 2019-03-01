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Fransa'da "YTB Gençlik Buluşması" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 22:40 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun: - "Türkiye ile ilgili kültürel gezi programınız olsun, okuyarak gidin, not alarak gezin ve arkadaşlarınıza anlatın"

STRAZBURG (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türkiye'de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde ve somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan çok sayıda yer olduğunu dikkati çekerek, gençlere, "Türkiye ile ilgili kültürel gezi programınız olsun, okuyarak gidin, not alarak gezin ve arkadaşlarınıza anlatın." dedi.

Dursun, Fransa'nın Strazburg kentinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Tecrübelerini gençlere aktarmaya çalıştığını belirten Dursun, Ahmed Hamdi Tanpınar, Ali Fuat Başgil, Süheyl Ünver, Mahir İz ve Fethi Gemuhluoğlu'nun kitaplarını okumaları önerisinde bulundu.

Dursun, "Zamanın hızlı geçişi içerisinde nesillerin arasında bir kopuş var, birbirimizi anlamama riski başladı. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan biri aynı dili konuşamamaktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği" platformlarını kurduklarını söyleyen Dursun, ülkedeki birçok üniversiteden oluşturdukları gençlik grupları ile Anadolu'da ziyaret edilmesi gereken yerlere gittiklerini anlattı.

Dursun, bu program çerçevesinde gençlerle ziyaret edilen yerlerin tarihi hakkında konuştuklarını belirtti.

Yurt dışındaki Türk gençlerini de platforma dahil edebileceklerini ifade eden Dursun, gençlere Anadolu'nun önemli yerlerini ziyaret etmenin önemini hatırlattı.

Dursun, Türkiye'de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde ve somut olmayan kültürel miras listesinde bulunan çok sayıda yer olduğunu dikkati çekerek, gençlere, "Türkiye ile ilgili kültürel gezi programınız olsun, okuyarak gidin, not alarak gezin ve arkadaşlarınıza anlatın." tavsiyesinde bulundu.

Dursun, raha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak genel bir başlık altında "Gençlerle Baş Başa" programları yaptıklarını belirterek, Anadolu'nun değişik yerlerinde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Baş Başa" adlı eserinden hareketle bu programları düzenlediklerini ifade eden Dursun, Türkiye içinde ve dışında gençlerle bir araya geldiklerini aktardı.

Dursun, YTB, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve çeşitli bakanlıkların bu programın içeresinde yer aldığını söyledi.

Bu çerçevede Strazburg'da akademisyen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak gençlerle bir araya geldiğini dile getiren Dursun, "Gençlerin Türkiye ile kültürel bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bulundukları ülkelerde daha donanımlı, temsil kuvveti olan ve o ülkelerin kültürel yapısını iyi tanıyan gençlerle beraber oluyoruz." diye konuştu.

Dursun, yurt dışındaki Türk öğrencilerin ve gençlerin YTB aracılığıyla Bakanlığın programlarına dahil olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Dursun, YEE ve büyükelçiliklerdeki eğitim müşavirlikleri aracılığıyla öğrencilere ulaşıp bir araya geldiklerini de sözlerine ekledi.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Strazburg YTB

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