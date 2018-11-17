Fransa'da Yüksek Akaryakıt Vergileri Sokaklarda Protesto Ediliyor

Fransa’da binlerce kişi akaryakıttaki yüksek vergileri protesto etmek için yolları trafiğe kapatıyor. Gösterilerde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza bir araç sürücüsünün protestoculardan birine çarpmasıyla yaşandı

Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından uygulamaya sokulan yüksek akaryakıt vergilerini protesto ediyorlar. Protestolarda, çok sayıda yol ve kavşak kendilerine “Sarı yelekler” adını veren protestocular tarafından trafiğe kapandı. Göstericilerin kendilerine bu ismi vermelerinin nedeni üzerlerine giydikleri sarı fosforlu renkteki yelekler.

Çoğunlukla sosyal medya üzerinden organize olan eylemciler daha çok akaryakıt istasyonları ve havalimanları gibi kilit noktalara giden yolları tutuyorlar. Toplumun birçok kesimi de Macron’un ekonomik reformları ve yönetim şekline tepki olarak eylemlere destek veriyor.

Savoie’un güneydoğusundaki protesto eyleminde, aracının etrafını bir anda göstericilerin sarması üzerine panik olan bir sürücü, bir kişiye çarptı ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazaya ilişkin açıklama, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından yapıldı.