Fransa'da Yüksek Akaryakıt Vergileri Sokaklarda Protesto Ediliyor

Fransa’da binlerce kişi akaryakıttaki yüksek vergileri protesto etmek için yolları trafiğe kapatıyor. Gösterilerde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza bir araç sürücüsünün protestoculardan birine çarpmasıyla yaşandı
Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından uygulamaya sokulan yüksek akaryakıt vergilerini protesto ediyorlar. Protestolarda, çok sayıda yol ve kavşak kendilerine “Sarı yelekler” adını veren protestocular tarafından trafiğe kapandı. Göstericilerin kendilerine bu ismi vermelerinin nedeni üzerlerine giydikleri sarı fosforlu renkteki yelekler.
Çoğunlukla sosyal medya üzerinden organize olan eylemciler daha çok akaryakıt istasyonları ve havalimanları gibi kilit noktalara giden yolları tutuyorlar. Toplumun birçok kesimi de Macron’un ekonomik reformları ve yönetim şekline tepki olarak eylemlere destek veriyor.
Savoie’un güneydoğusundaki protesto eyleminde, aracının etrafını bir anda göstericilerin sarması üzerine panik olan bir sürücü, bir kişiye çarptı ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazaya ilişkin açıklama, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner tarafından yapıldı.
Olayda ayrıca biri ağır 16 kişi de yaralandı. Ağır yaralanan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Fransa genelinde protestolara 50 bin civarında kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
Protestocular ayrıca ünlü Mont-Blanc(dağı)’a çıkan tüneli de trafiğe kapattılar. Bölgede ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya çalışılıyor.
Göstericiler çeşitli şehirlerde de yürüyüşler düzenliyorlar. Bu yürüyüşlerde de ortak nokta yine göstericilerin sarı fosforlu yelekler giymeleri.
“Sarı yelekler” hareketi geçen ay itibariyle başladı ve hızla büyüdü. Akaryakıtta vergilerin yükseltilmesi kararı aslında, 2017 yılının sonunda alınmış ancak yürürlüğe sokulmamıştı. Yetkililer özellikle dizel ürünlerindeki artışın sebebinin, sürücüleri daha çevre dostu araçlara yöneltmek olduğunu belirtiyorlar.
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