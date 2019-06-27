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Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili Almanya’da bir Boşnak’a gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Fransa’da Kasım 2015’te yapılan kanlı saldırılarla ilgili bir Boşnak Almanya’da gözaltına alındı.Fransız basınında yer alan bir habere göre, 13 Kasım 2015’te başkent Paris ve Kuzey banliyösü Saint Denis’deki Stad de France’da Fransa-Almanya Milli takımları arasında oynanan futbol maçı sonrası stattan çıkan kişilere yönelik bombalı saldırı, Paris’te Amerikalı müzik grubunun konser verdiği Bataclan konser salonuna silahlı saldırı ve çevredeki 3 farklı kahvehanenin silahla taranması olaylarıyla ilgili olarak Almanya’da Bosnalı bir kişi gözaltına alındı.Haberde, yapılan gözaltının, Paris ve Saint Denis’te 13 Kasım 2015’teki korkunç saldırılardan 3 yıl sonra başlatılan uluslararası soruşturmanın bir uzantısı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Fransa’da Kasım 2015’te yapılan kanlı saldırılarla ilgili bir Boşnak Almanya’da gözaltına alındı.
Fransız basınında yer alan bir habere göre, 13 Kasım 2015’te başkent Paris ve Kuzey banliyösü Saint Denis’deki Stad de France’da Fransa-Almanya Milli takımları arasında oynanan futbol maçı sonrası stattan çıkan kişilere yönelik bombalı saldırı, Paris’te Amerikalı müzik grubunun konser verdiği Bataclan konser salonuna silahlı saldırı ve çevredeki 3 farklı kahvehanenin silahla taranması olaylarıyla ilgili olarak Almanya’da Bosnalı bir kişi gözaltına alındı.
Haberde, yapılan gözaltının, Paris ve Saint Denis’te 13 Kasım 2015’teki korkunç saldırılardan 3 yıl sonra başlatılan uluslararası soruşturmanın bir uzantısı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Haberde, Alman polisi tarafından verilen bilgiye göre Bosnalının, Bataclan konser salonunu hedef alan terör saldırılarıyla ilgili terör örgütünü desteklediğini iddia eden Belçika makamlarının isteği üzerine gözaltına alındığı yazıldı.
Fransız basınının Alman basınından alıntılayarak verdiği haberlere göre, Şubat 2019’da Dresden Merkez İstasyonu’nda (Saxony) Alman güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bir arabada 17 el bombası bulunması üzerine 2 Boşnak vatandaşı gözaltına alınıp tutuklandı. Haberde, yapılan soruşturma sonucu, 19-20 Haziran gecesi üçüncü bir Bosnalının tutuklanarak Mersenbourg Bölge Mahkemesinde 20 Haziran’da yapılan duruşma sonrası Belçika’ya iade edilmeyi beklediği belirtildi.
Ocak 2015 saldırılarından birkaç ay önce birçok ülkenin istihbaratı Bosna-Hersek’i Avrupa Birliği’nde DEAŞ’a açılan kapı olarak gördüklerini açıklamışlardı. İngiliz basını ise Temmuz 2015’te DEAŞ’ın militanlarının Saraybosna’dan birkaç kilometre ötede bir üssünün bulunduğunu yazmıştı.
Paris’te Kasım 2015’te meydana gelen saldırılarda 131 kişi hayatını kaybetmiş, 400’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

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