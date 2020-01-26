Fransa’daki 3 korona virüsü hastalarından biri basına konuştu

Fransa’daki 3 korona virüs hastasından biri olan 48 yaşındaki Çin asıllı Fransız vatandaşı, basına durumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Durumunun git gide ağırlaştığını fakat kaygılı olmadığını dile getiren hasta, sağlık ekiplerine güvendiğini söyledi.

Fransa’da tespit edilen 3 korona virüsü hastasından biri olan 48 yaşındaki Çin asıllı Fransız vatandaşı, basına hastalığı ve son durumu hakkında bilgi verdi. Bordeaux hastanesinde karantinaya alınan hastanın şarapçılık yaptığı ve sık sık Şanghay ve hastalığın çıkış noktası Wuhan’a gittiği kaydedildi.

Hastalığından dolayı kaygılı olmadığını dile getiren hasta "Hala ateşim var ve daha fazla öksürüyorum" ifadelerini kullanırken, sağlık ekiplerine güvendiğini belirtti. Hasta ayrıca, "Wuhan’da hastalandığımı düşünüyorum. Orada geçtiğimiz haftanın başından beri biliniyordu bu hastalık fakat kimse tedirgin olmuyordu. Muhtemelen hastalığın ilk yayıldığı balık pazarına yakın olan otobüs veya tren garında kaptığımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Kapıda güvenlikle girişlerin engellendiği ve sağlık ekiplerinin odasına özel koyucu üniforma ile girip çıktığını anlatan hasta, virüsün herhangi bir tedavisi bulunmadığı için sadece ağrı kesici verildiğini fakat virüse karşı tedavi için araştırmalara devam edildiğini ifade etti.

Öte yandan, öksürüğü ve ateşi düşene kadar karantinada kalacağı bildirilen hastanın öksürüğü ve ateşinin artmasına rağmen iyi olduğu öğrenildi.

