Fransa'daki Alman şirketleri ekonomik durumdan memnun

Komşu ülkede faaliyet gösteren Alman şirketleri Fransa'yı modern teknolojilere açık olması nedeniyle tercih ediyor.Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra Fransa'nın Alman şirketleri açısından yatırım yeri olma cazibesi arttı. Fransa'da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin yüzde 90'ı Fransa'daki ekonomik durumu "iyi" ya da "memnuniyet verici" buluyor. Bu oran iki yıl önce yüzde 50'nin altındaydı.

Alman – Fransız Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Jörn Bousselmi anket sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Fransa'nın cazibesini arttıran faktörlerin inovasyon gücü, reformlar ve dijitalleşme ile yapay zekâyı ekonomik faaliyetlerin merkezi yapma azmi" olduğunu söyledi.

İşten çıkarmaları kolaylaştıran Emmanuel Macron, aynı zamanda Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'ndeki işletme vergilerinin uyumlaştırılmasına da çalışıyor.

Alman şirketleri Fransa'da istihdam yaratıyor

Odalar birliğinin anketine göre Fransa'daki Alman işletmelerinin yüzde 54'ü kısa vadede işlerinin daha da olumlu gelişme göstereceğini tahmin ediyor. Orta ve uzun vadede aynı beklentide olanların oranı ise yüzde 56'yı buluyor. Alman işletmelerinin yüzde 43'ü Fransa'daki yatırımlarını ve personel sayısını arttırmayı planlıyor.