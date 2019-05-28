Fransa’daki bombalı saldırının zanlısı yakalandı

Fransa’nın Lyon kentinde 13 kişinin yaralanmasına sebep olan bombalı saldırının zanlısı yakalandı. Bombada bulunan DNA izleri, dün gözaltına alınan Muhammed Hichem isimli şüphelinin DNA’sıyla eşleşti.

Fransa’nın Lyon kentinin merkezindeki bir sokakta, içinde bomba bulunan bir çantanın infilak etmesi sonucu aralarında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı. Patlayıcının üzerinde üç farklı bölümde DNA izi bulunmuştu. DNA izleri dün gözaltına alınan Cezayir asıllı 24 yaşındaki şüpheli Muhammed Hichem’in DNA’sıyla eşleşti.

“Bir felaketi önledik”

İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, 330 polisin soruşturma esnasında göreve çağrıldığını belirterek, "Soruşturma devam ediyor, kullanılan patlama malzemeleri öldürmek için yeterliydi. Mesaj göndermek için böyle bir bomba kullanılmaz. Bir felaketi önledik. Zanlı, polis ve adalet kurumları tarafından tanınmayan bir kişi. Öğrenci vizesine başvurmadan önce kısa vadeli vizeler almıştı" ifadelerini kullandı.

Zanlının ailesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Castaner, "Üç kişinin ifadesi devam ediyor. Ebeveynlerin klasik bir görünüşü var, Fransa’yla bütünleşmişler ve çalışıyorlar. Güvenlik kameraları ile zanlının yolunu yeniden oluşturabildik. Saldırı sebebi henüz bilinmiyor" dedi.

Komşuları, zanlının terbiyeli ve sakin biri olduğunu, Müslüman bir aileden geldiğini vurguladı.

