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Fransa'daki emeklilik reformu protestoları hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen ve 806 bin kişinin katıldığı gösteriler ve grev nedeniyle hayat durma noktasına geldi - Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti - Başkent Paris'te 90 gösterici gözaltına alınırken, aralarında AA foto muhabirinin de olduğu 3 gazeteci yaralandı - Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu.

Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu.

Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

Başkent Paris'te yürüyüşün sonlandığı Nation Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede akşam saatlerine kadar sürdü.

Emniyet yetkilileri, Paris'te 90 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

- Başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia ve Ryanair, greve bağlı olarak yarın da çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

- AA foto muhabiri, gazeteciler ve bazı göstericiler yaralandı

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.

Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Öte yandan, Fransız medyasında yer alan habere göre, Taha Bouhafs ve Gaspard Glanz isimli gazeteciler de gösterilerde yaralandı.

Haberlerde, polisle yaşanan arbedenin ardından bazı göstericilerin yaralandığı ifade edildi.

- Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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Fransa grev paris

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