HABER

Fransa'daki gösteriler nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 19:22 | Son Güncelleme

Fransa'daki gösteriler nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı

PARİS (AA) - Fransa'da 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinin 43 bin kişinin işsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

Ekonomi Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin eylemlerinin başlamasından bu yana şirketlerin uğradığı zararlar nedeniyle 43 bin kişi işsiz kaldı.

İşsiz kalan bu kişilerin devlete maliyetinin en az 28 milyon avro olduğu belirtildi.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, yaptığı açıklamada, gösterilerinin ticarette yüzde 25 ciro kaybına neden olduğunu vurguladı.

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyinden (CNCC) yaklaşık 10 gün önce yapılan yazılı açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar avro olduğu kaydedilmişti.

- Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
Aksaray'da eğitime bir gün ara verildiAksaray'da eğitime bir gün ara verildi
Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (4)Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaza geçirdi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı kaza geçirdi!

Hulusi Akar-Özgür Özel geriliminde yeni perde! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

Aralıksız yağıyor! Otomobiller kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.