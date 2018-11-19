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Fransa'daki gösterilerde ırkçı hakarete soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 23:07 | Son Güncelleme

Akaryakıt zammı protestosunda bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın Cognac kentinde cumartesi günü akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösteride, bir kadının ırkçı hakaretlere maruz kalması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Charente Savcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cognac'taki protestoda "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerden bazılarının bir aracın etrafını sararak, sürücüye ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlattığını duyurdu.

Öte yandan kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, cumartesi günü Saint-Quentin'deki gösteride de bir grup eylemcinin, bir kadına önce hakaret ettiği sonra da başörtüsünü çıkarmaya zorladığı belirtilmişti.

- 1 kişi ölmüş, 409 kişi yaralanmıştı

Ülke genelinde cumartesi düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti. Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemişti.

İçişleri Bakanlığı, protestolara yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
COGNAC Fransa ırkçı hakaret

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