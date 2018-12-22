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Fransa'daki gösterilerde ölü sayısı 10'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

Perpignan kentinde, 36 yaşındaki otomobil sürücüsü, yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerin kapattığı kavşakta bekleyen diğer araçlara çarpması sonucu hayatını kaybetti - Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'nın Perpignan kentinde, bir otomobil sürücüsü, yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerin kapattığı kavşakta beklemek zorunda kalan diğer araçlara çarparak yaşamını yitirdi.

Fransız medyasına göre, dün gece meydana gelen kazada 36 yaşındaki otomobil sürücüsü, Perpignan kentinde yol kesme eylemi yapan sarı yeleklilerce kapatılan kavşakta beklemek zorunda kalan diğer araçlara çarptı.

Kazada sürücü hayatını kaybederken, eylemi yapanlar hakkında "kasıtsız cinayet ve trafiğin akışını engelleme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
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- Gösteriler

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler

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