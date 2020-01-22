Fransa'daki Grevler Macron'u Mu Vurdu?

Fransa'da emeklilik reformuna karşı ülke tarihinin en uzun genel grevi sona erdi ancak grevlerin yerini "yumruk eylemleri" aldı. Son anketler, eylemlerin hedefindeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden aday olması durumunda seçilemeceğini gösteriyor. Fransa'da 45 gündür hayatı adeta felç eden Devlet Demiryolu (SNCF) ve kamu otobüs işletmesi (RATP) grevleri, işçilerin grevler nedeniyle ücretlerinin yarıdan fazlasının kesilmesi üzerine sona erdi. Ancak, her meslek grubu kendi meslek dalında, grevden daha çok ses getiren eylemlere imza atmaya başladı. Fransa'da "yumruk eylemler" adı verilen etkili eylem biçimini avukatlar başlattı. Fransa tarihinde ilk kez tüm barolar greve gitti. Avukatlar, Adalet Bakanı'nın önüne siyah cüppelerini atarak hükümetin emeklilik reformunu protesto etti. Ardından doktorlar beyaz önlüklerini fırlattı. Opera ve Bale çalışanları ünlü opera binasının önünde konser verdi, bale gösterisi dğzenledi. Bir grup sendikacı, Cumhurbaşkanı Macron'un gittiği tiyatroyu basarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Ardından bu hafta üniversite giriş sınavı niteliğindeki Ulusal lise bitirme (Baccalaureat- BAC) sınavları öğretmenler ve öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğretmenler ders kitaplarını okul binalarının girişlerine attı, öğrenciler kitapları çiğneyerek sınavlara girdi. Bir grup lise öğrencisi de kaderlerini belirleyecek sınavlara katılmayarak hükümeti protesto etti. Yumruk eylemler serisine elektrik işçileri ile kanalizasyon işçileri de katıldı. Salı gecesi, Rungis ve Orly kentlerinde elektrikleri kesen elektrik işçileri sendikası Çarşamba günü de ülkenin Isere bölgesinde bulunan en büyük hidroelektrik santralinde üretimi durdurdu. Kanalizasyon işçileri de Maliye Bakanlığı önüne gelerek, mavi iş tutlumlarını bakanlık girişine attı. Emeklilik Reformu'nu savunan Başbakan Edouard Philippe, Meclis'te yaptığı konuşmada, "elektrik kesintisi eylemlerinin tehlikeli ve yasa dışı olduğunu ve bu tip eylemlerin devam etmesi durumunda sorumlularının cezalandırılacağını duyurdu. Hükümet 24 Ocak'ta yasayı Bakanlar Kurulu'na, 3 Şubat'ta da Meclis gündemine getirmeyi planlıyor. Sendikalar ise 30 Ocak'ta yeni bir greve hazırlanıyor.

İki bakana ölüm tehdidi Yalnızca Cumhurbaşkanı Macron değil, reform tasarısının hazırlayıcısı bakanlar da tehdit ve protestolardan nasibini almaya başladı. Tasarının iki mimarı Maliye Bakanı Bakanı Bruno Le Maire ile ve Bütçe Bakanı Gerald Darmanin, ölüm tehditleri aldı. Maliye Bakanlığı'na gönderilen ve içine iki kurşun konulan tehdit mektubunda, "Macron'u ikna edin, yoksa büyük katliam olur" yazısı eklendi. Paris Savcılığı, tehditin kaynağını bulmak için soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Birçok iktidar milletvekilinin seçim bölgesindeki bürolarına da çeşitli saldırılar gerçekleştirildi. Macron'a sıkı koruma Bir tiyatro oyununu izlerken, içeride olduğunun haber alınması üzerine, "yumruk eylemlerine" hedef olan ve bir grup tarafından protesto edilen Cumhurbaşkanı Macron, tiyatrodan çıkarken de protesto edildi. Eşi ile birlikte sık sık gittikleri La Rotonde lokantasının da kundaklanması üzerine, Macron'un yakın korumalarının sayısı artırıldı. Le Monde ve Le Figaro gazetesi Macron'u "Ülkenin en çok tehdit edilen kişisi" olarak tanımladı. Le Figaro, Hollande'ı 62, Macron'u ise 77 özel güvenlik görevlisinin koruduğunu, bu sayıya hassas dış ziyaretlerde 50 civarında elit polis ve askerin eklendiğini yazdı.