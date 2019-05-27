HABER

Fransa’daki patlamada 2 şüpheli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinde 13 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamadan sorumlu iki şüpheli gözaltına alındı.Fransa’nın Lyon kentinin merkezindeki bir yaya sokağında, içinde bomba bulunan bir çantanın infilak etmiş ve aralarında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

Fransa’daki patlamada 2 şüpheli gözaltında

Fransa’nın Lyon kentinde 13 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamadan sorumlu iki şüpheli gözaltına alındı.
Fransa’nın Lyon kentinin merkezindeki bir yaya sokağında, içinde bomba bulunan bir çantanın infilak etmiş ve aralarında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı. Bu sabah, Cezayir asıllı 24 yaşındaki bilgisayar bilimi öğrencisi Lyon’un 7’inci bölgesinde otobüsten inerken göz altına alındığı açıklandı. Içişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada "Bir şüpheli gözaltına alındı. Paris savcılığının terörle mücadele bölümü ile ortaklaşa çalışan anti terör şubesini, Lyon adli polisini ve iç Güvenlik Genel Müdürlüğünü selamlıyorum. Ortak hareketleri çok önemli ve belirleyicidir" ifadelerini kullandı.
Lyon Belediye Başkanı Gerard Colomb da ikinci bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tutuklanan ikinci şahsın 24 yaşındaki öğrencinin akrabası olduğu bildirildi.
Cumartesi gecesi polis tanık çağrısında bulunup saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Kalitesiz görüntüler halk tarafından tepki çekerken fotoğraflar bisiklete binen bir adamı gösteriyordu. Şüpheliye ait olduğu tahmin edilen patlayıcının üzerinde üç farklı bölgede DNA izi bulunmuştu. DNA, Ulusal otomatik DNA dosyasında bir eşleşme bulamamıştı.

Fransa’daki patlamada 2 şüpheli gözaltında

Fransa’daki patlamada 2 şüpheli gözaltında

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve büyükbaş hayvan kurtarıldıKireç kuyusuna düşen vatandaş ve büyükbaş hayvan kurtarıldı
Kendisini bıçaklayan kadını, hastaneden çıkınca av tüfeğiyle yaraladıKendisini bıçaklayan kadını, hastaneden çıkınca av tüfeğiyle yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.