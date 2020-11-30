Fransa'daki polis şiddetinde yargı devreye giriyor

Darmanin de yaşanan olay nedeniyle baskı altında. Hafta sonu polis şiddetine ve yeni güvenlik yasasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde istifası istenen Darmanin'in bugün mecliste düzenlenecek oturumda yaşanan olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Ancak soruşturma sonucunda bir ceza davası açılıp açılmayacağı şimdilik belirsiz. Savcılığın ancak yeterli kanıt bulması durumunda geçici olarak görevden alınan polis memurları hakkında dava açılmasını talep edebileceğine dikkat çekiliyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de suçlamaların kanıtlanması durumunda polislerin görevden alınmalarını isteyerek söz konusu polis memurlarının "cumhuriyetin üniformasını kirlettiğini" söyledi.

Fransa'da protesto gösterilerine yol açan polis şiddeti yargıya taşınıyor. Siyah müzik prodüktörü Michel Zehler'e şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan dört polis memuru hakkında "kasıtlı şiddet uygulamak" ve "yanlış ifade vermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hakkında adli süreç başlatılan polislerden ikisi tutuklanırken ikisi de şartlı olarak serbest bırakıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaşanan polis şiddetini "kabul edilemez" ve "utanç verici" olarak değerlendirmiş, hükümetten de ayrımcılıkla mücadele ve polise güvenin güçlendirilmesi konularında hızlı öneriler hazırlamasını istemişti.

Stüdyosunda dakikalarca dövüldü

Polislerin Zehler'e kendi stüdyosunda dakikalarca darp ettiğini gösteren görüntüler geçen Perşembe günü sosyal medyada yansımıştı. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunan müzik prodüktörü Zehler, polislerin hiçbir neden olmaksızın saldırdığını belirterek "Defalarca 'pis zenci' dediler ve bu arada beni dövdüler" şeklinde konuşmuştu. Stüdyodaki müzisyenlerin yardımı ile polislerin dışarıya çıkmasını sağladığını aktaran prodüktör, olaydan birkaç dakika sonra da pencereden içeriye göz yaşartıcı gaz atıldığını anlatmıştı.

Polisler ise sokakta maskesiz dolaştığı için Zehler'i uyardığını ve Zehler'in aşırı davranışlarda bulunduğunu iddia ediyor. Zehler'in çalıştığı müzik stüdyosunun girişinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen video görüntelerinde ise polislerin Zehler'in yüzüne vurduğu, tekmelediği ve cop kullanarak dövdüğü görülüyor.