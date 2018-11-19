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Fransa'daki protestolarda Müslüman karşıtı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:53 | Son Güncelleme

Saint-Quentin kentinde akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösteride eylemcilerden bir grubun bir kadını başörtüsünü çıkarmaya zorladığı belirtildi

PARİS (AA) - Fransa'nın Saint-Quentin kentinde cumartesi günü akaryakıt zamlarının protesto edildiği gösteride, bir grup eylemcinin bir kadını başörtüsünü çıkarmaya zorladığı ortaya çıktı.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Saint-Quentin'de akaryakıt zammı protestosunda "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerden bir grup, aracının içinde bulunan kadına önce hakaret etti sonra da başörtüsünü çıkarmaya zorladı.

Haberde, durumu fark eden gösterinin organizatörünün, saldırıda bulunan eylemcileri uyardığı ve onlara karşı çıktığı belirtildi.

Olaya şahit olan 70 yaşındaki bir kadın ise yerel basına yaptığı açıklamada, "Hayat pahalılığı protestosuna evet ama insanlara saldırmak için gösteri yapılmaz." ifadelerini kullandı.

- 1 kişi ölmüş, 409 kişi yaralanmıştı

Ülke genelinde cumartesi düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterilmişti.

Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlemişti.

İçişleri Bakanlığı, protestolara yaklaşık 287 bin kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 409 kişinin yaralandığını ve 157 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Fransa gösteri Müslüman karşıtı saldırı

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