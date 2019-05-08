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Fransa'daki rehine operasyonu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 01:16 | Son Güncelleme

Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında bulunan kafede rehine alınan 4 kişinin kurtarıldığı ve saldırganın yakalandığı bildirildi

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine başlatılan operasyon sona erdi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Blagnac'da silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine dün başlatılan operasyon tamamlandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 kişiyi rehin alan saldırganın yakalandığını açıkladı.

Haute Garonne Valiliğinden yapılan açıklamada da rehinelerin kurtarıldığı belirtildi.

Toulouse Savcısı Dominique Alzeari ise söz konusu saldırganın 17 yaşında olduğunu söyledi. Alzeari, rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

Blagnac'da dün yerel saatle 16.20 sularında silahlı ve kasklı bir kişi kafeye girmiş ve 4 kişiyi rehin almıştı. Güvenlik güçleri bunun üzerine operasyon başlatmıştı.

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Fransa rehine operasyonu

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