Fransa’daki Saldırının Zanlısı 21 Yaşındaki Tunuslu Göçmen

Fransa’nın Nice kentindeki terör saldırısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Terörle mücadele başsavcısı zanlının 1999 Tunus doğumlu olduğunu açıkladı.
Terörle mücadele başsavcısı Jean-François Ricard, Fransa’da bir kilisede üç kişiyi öldüren saldırgan ve saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.
1999 doğumlu saldırganın 20 Eylül’de İtalya’da Tunus dahil olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin ilk durağı olan Lampedusa Adası’na geldiği ve 14 günlük karantina sürecinin ardından 9 Ekim günü İtalya’nın Bari kentine gönderildiği belirtildi.
Tunuslu bir güvenlik kaynağı ve Fransız bir polis kaynağı da zanlının Brahim Aouissaoui olduğunu açıkladı.
“Üzerinde İtalya Kızıl Haç kimliği vardı”
Saldırganın İtalya’nın Bari kentinden trenle Fransa’nın Nice kentine geldiği ve üzerinde İtalya Kızıl Haç kimliği taşıdığı belirtildi.
Savcı, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın Perşembe sabahı geldiği Nice tren istasyonunda üzerini değiştirdiğinin ve daha sonra istasyondan Notre Dame kilisesi’ne 400 metre yürüdüğünün görüldüğünü belirtti.
Saldırganın olay anında polisi tehdit edecek şekilde yaklaştığı ve “Allahu Ekber” diye bağırdığı; dört polisin saldırgana müdahale ederek saldırganı vurduğu belirtildi.
Fransız savcı yaptığı açıklamada, polisin açtığı ateşte ağır yaralanan 1999 Tunus doğumlu saldırganın hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Kilisedeki saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin 60 yaşındaki bir kadın diğerinin de 55 yaşındaki bir kilise çalışanı olduğu; her ikisinin de saldırgan tarafından boğazının kesildiği belirtildi.
Saldırganın bıçakla hedef aldığı üçüncü bir kadının da kilise yakınlarındaki bir restoranda hayatını kaybettiği kaydedildi.
Saldırganın üzerinden bir Kur’an, iki telefon ve saldırıda kullandığı 30 santimetre uzunluğundaki bıçağın çıktığını belirtti.
Macron: “Değerlerimize saldırmalarına izin vermeyeceğiz”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ibadet yerleri ve okullar gibi önemli yerleri korumak amacıyla binlerce asker görevlendireceklerini söyledi. Ülkede güvenlik alarm seviyesi en yüksek düzeyde.
Saldırının düzenlendiği kilise önünde konuşan Macron, “Fransa’nın değerlerinin, özgürlük hissinin ve ülke topraklarındaki inanç özgürlüğü imkanının saldırıyla hedef alındığını” belirtti, “Buna izin vermeyeceğiz” dedi.
Tunuslu bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, saldırganın polis tarafından takip edilen şüpheli militanlar listesinde yer almadığını söyledi.
Zanlının Tunus’tan 14 Eylül günü gemiyle ayrıldığını, olayla ilgili olarak soruşturma başlattıklarını belirtti.
Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kilisedeki saldırının daha önce Paris yakınlarında Hz. Muhammed’in karikatürlerini dersinde kullanan öğretmen Samuel Paty'nin öldürüldüğü saldırıya benzer olduğunu söyledi.