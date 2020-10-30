Fransa’daki Saldırının Zanlısı 21 Yaşındaki Tunuslu Göçmen

Savcı, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın Perşembe sabahı geldiği Nice tren istasyonunda üzerini değiştirdiğinin ve daha sonra istasyondan Notre Dame kilisesi’ne 400 metre yürüdüğünün görüldüğünü belirtti.

Tunuslu bir güvenlik kaynağı ve Fransız bir polis kaynağı da zanlının Brahim Aouissaoui olduğunu açıkladı.

1999 doğumlu saldırganın 20 Eylül’de İtalya’da Tunus dahil olmak üzere Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin ilk durağı olan Lampedusa Adası’na geldiği ve 14 günlük karantina sürecinin ardından 9 Ekim günü İtalya’nın Bari kentine gönderildiği belirtildi.

Terörle mücadele başsavcısı Jean-François Ricard, Fransa’da bir kilisede üç kişiyi öldüren saldırgan ve saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Saldırganın olay anında polisi tehdit edecek şekilde yaklaştığı ve “Allahu Ekber” diye bağırdığı; dört polisin saldırgana müdahale ederek saldırganı vurduğu belirtildi.

Fransız savcı yaptığı açıklamada, polisin açtığı ateşte ağır yaralanan 1999 Tunus doğumlu saldırganın hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kilisedeki saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin 60 yaşındaki bir kadın diğerinin de 55 yaşındaki bir kilise çalışanı olduğu; her ikisinin de saldırgan tarafından boğazının kesildiği belirtildi.

Saldırganın bıçakla hedef aldığı üçüncü bir kadının da kilise yakınlarındaki bir restoranda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırganın üzerinden bir Kur’an, iki telefon ve saldırıda kullandığı 30 santimetre uzunluğundaki bıçağın çıktığını belirtti.

Macron: “Değerlerimize saldırmalarına izin vermeyeceğiz”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ibadet yerleri ve okullar gibi önemli yerleri korumak amacıyla binlerce asker görevlendireceklerini söyledi. Ülkede güvenlik alarm seviyesi en yüksek düzeyde.