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Fransa'daki Türk derneklerinden Macron'a 24 Nisan tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Derneklerin ortak açıklamasından: - "Fransa'daki Türk dernekleri, mezhepçi mantıktan ilham alan baskıcı grupların halkların arasındaki diyaloğu ve barışı zedelemek için tarihi araçsallaştırmasını reddediyor" - "Fransa'daki Türk dernekleri, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemeyi doğru bulmuyor"

PARİS (AA) - Fransa'daki Türk dernekleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Fransa Türk Federasyonu, Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi bir süre önce onaylamasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa'daki Türk dernekleri, mezhepçi mantıktan ilham alan baskıcı grupların halkların arasındaki diyaloğu ve barışı zedelemek için tarihi araçsallaştırmasını reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da 50 yıldan fazladır varlığını sürdüren Türklerin, ülkenin kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Fransa'daki Türk dernekleri, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmeyi doğru bulmuyor." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Bernard Lewis, Gilles Veinstein, Robert Mantran ve Luis Bazin gibi tarihçilerin "soykırım" kavramının kullanmasına karşı çıktığı anımsatılarak, "Fransa'daki 800 bin Türk bu ayrımcılığı kabul etmiyor ve bunu anlatmaya devam edecek." ifadesi yer aldı.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 2 yıl önce 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.

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