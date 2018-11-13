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Fransa'dan 100 Ezidi kadına sığınma hakkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 02:25 | Son Güncelleme

Fransa, Nobel Barış Ödülü sahibi Ezidi aktivist Nadia Murad'ın başlattığı Sincar bölgesini yeniden yapılandırma fonuna 2 milyon avro destekte bulunacağını ve 100 Ezidi kadına sığınma hakkı vereceğini duyurdu

PARİS (AA) - Fransa, Nobel Barış Ödülü sahibi Ezidi aktivist Nadia Murad'ın başlattığı Sincar bölgesini yeniden yapılandırma fonuna 2 milyon avro destekte bulunacak ve 100 Ezidi kadına sığınma hakkı verecek.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da devam eden Paris Barış Forumu bünyesinde Irak'ın Sincar bölgesini yeniden yapılandırma fonunun devreye sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında 21 yaşındayken kaçırılan ve 6 erkek kardeşi öldürülen Ezidi aktivist Murad'ın girişimiyle kurulan fona 2 milyon avro destekte bulunma kararı aldığı belirtildi.

Macron'un, Fransa Dışişleri Bakanlığına, Nadia Murad ve ekibine destek olup öncelikli projeleri tespit etme talimatı verdiği duyurulan açıklamada, yerinden edilen Ezidilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için okul, hastane ve sağlık kurumlarının yanı sıra istihdam sağlayacak yapılar oluşturulmasında kullanılacak bu fonlara kısa sürede başka destekçilerin de bulunması çağrısında bulunuldu.

Fransa'nın Ortadoğu'daki etnik ve dini azınlıklara destek vermeye devam edeceği ve bu konuya büyük önem verdiği vurgulanan açıklamada ayrıca, 20'si yılbaşına kadar olmak üzere 2019 sonuna kadar DEAŞ mağduru 100 Ezidi kadına sığınma izni verileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ezidi Fransa Nobel Ödülü Sahibi Nadia Murad

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