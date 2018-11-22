Fransa’dan 18 Suudi Vatandaşına Seyahat Yasağı

Fransa, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Perşembe günü 18 Suudi vatandaşına aralarında seyahat yasağının da olduğu yaptırımlar uygulamaya başladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde başka yaptırımlar da konulabilir.
Açıklamada "Kaşıkçı cinayeti son derece ciddi bir suç dahası basın özgürlüğü ve en temel haklara ters düşen bir durum" denildi ve "Fransa, böyle bir eylemin hayata geçirilmesine neden olan sebeplerin aydınlatılmasını istiyor ve Suudi yetkililerden şeffaf, ayrıntılı ve kapsamlı bir yanıt bekliyor" ifadeleri kullanıldı.
Bir süre önce Almanya da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmişti.
ABD de Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 21 Suudi vatandaşının vizelerini iptal etmiş ve bu kişilere vize yasağı getirmişti.
Ancak Başkan Donald Trump, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanmasına sıcak bakmıyor.
Trump, Suudi Arabistan’ın petrol piyasasındaki rolünü vurguluyor ve Riyad’la iyi ilişkiler içinde olmanın Amerika’nın yararına olduğunu söylüyor.
Suudi Arabistan’da başta Veliaht Prens Bin Selman hakkında eleştirel yazılar kaleme alan, Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde evlilik hazırlığıyla ilgili belgeleri tamamlamak üzere, İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluk binasına girmiş ancak binadan bir daha çıkamamıştı. Suudi Arabistan ilk anda cinayet iddialarını reddetmiş daha sonra Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti.
ABD basınında son günlerde istihbarat birimlerinin Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından verildiğine inandığı haberleri yer alıyor.
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