Fransa’dan 18 Suudi Vatandaşına Seyahat Yasağı

Fransa, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Perşembe günü 18 Suudi vatandaşına aralarında seyahat yasağının da olduğu yaptırımlar uygulamaya başladığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde başka yaptırımlar da konulabilir.

Açıklamada "Kaşıkçı cinayeti son derece ciddi bir suç dahası basın özgürlüğü ve en temel haklara ters düşen bir durum" denildi ve "Fransa, böyle bir eylemin hayata geçirilmesine neden olan sebeplerin aydınlatılmasını istiyor ve Suudi yetkililerden şeffaf, ayrıntılı ve kapsamlı bir yanıt bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bir süre önce Almanya da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı şüphesiyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmişti.

ABD de Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğunu tespit ettiği 21 Suudi vatandaşının vizelerini iptal etmiş ve bu kişilere vize yasağı getirmişti.

Ancak Başkan Donald Trump, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanmasına sıcak bakmıyor.