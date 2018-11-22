Fransa’dan 18 Suudi vatandaşına yaptırım kararı

Fransa, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 18 Suudi vatandaşına yaptırım kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin Fransa'nın yanı sıra Schengen Bölgesi'ne girişinin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, cinayete ilişkin sürdürülen soruşturmanın sonucuna göre yaptırımların artırılabileceği uyarısında da bulunuldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ağır bir suç” olduğu vurgulanarak, bu suçun aynı zamanda "basın özgürlüğüne ve temel haklara karşı” işlendiği ifade edildi.

Açıklamada, cinayetin nasıl gerçekleştiğinin tamamen aydınlatılması talep edilerek, Fransa'nın "Suudi yetkililerden şeffaf, ayrıntılı ve kapsamlı bir yanıt beklediği” vurgulandı.

Alman hükümeti de hafta başında Kaşıkçı cinayeti ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen 18 Suudi vatandaşının ülkeye girişini yasaklamıştı.

rtr,AFP/JD,EC

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