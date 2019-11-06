Fransa'dan 20 Maddelik Yeni Göçmen Reformu

Fransız hükümeti ülkeye göçmen girişini ve kabulünü zorlaştıran, 20 maddelik yeni bir reform planı açıkladı. Planın getirdiği en önemli yenilik, ekonomik nedenlerle ülkeye gelen göçmenlere kota uygulanmasını düzeneyen madde oldu. Başbakan Edouard Philippe bu çalışmayı göç ve göçmen politikasında yeniden kontrolu ele geçirmek için hazırladıklarını açıkladı. Ancak reforma, muhalefetin yanısıra iktidardan da tepkiler geldi. Adalet Bakanı Nicole Belloubet, "Göçmen sorununun kota ile çözülemeyeceğini" dile getirdi. Başbakan Edouard Philippe, hükümetin uzun süredir hazırlandığı Göç ve Göçmenlik ile ilgili kapsamlı reform planını açıkladı. Parlamento'nun her iki kanadı Ulusal Meclis ve Senato'da 7 ve 9 Ekim tarihlerinde yapılan tartışmaların ardından hükümet, yasaya son şeklini vererek kamuoyuna açıkladı. Başbakan Philippe, "Göç politikasında kontrolu yeniden ele almak için böyle bir yasa hazırladık. 20 yeni düzenleme ile göçmen politikasında, toplumun beklentileri doğrultusunda kapsamlı bir reform gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Philippe, göçmen kabul ve mülteci kabul sürecinin hızlandırıldırılacağını, kabul edilmeyenlerinse sınırdışı edileceğini belirterek, "Evet diyorsak bu tam bir 'evet' olacak. Ama hayır dendiğinde de bu kesin bir 'hayır' olacak. Ve bu kişiler hızla sınır dışı edilecek. Sanırım bu reformla, popülizme pirim vermeden, haklar ve ödevler arasında tam bir dengeyi yakalayabildik" diye konuştu.

Göçmen kotası: Philippe tarafından açıklanan reforma göre, hükümet, bugüne kadar pek çok iktidarın denediği ancak toplumsal muhalefet nedeniyle geri adım attığı "kota" düzenlemesini getiriyor. Buna göre, her sene parlamentoda bu konuda bir tartışma yapılarak, hangi meslekte yabancı işçiye ihtiyaç olduğu ve göçmen sayısı belirlendikten sonra, hükümet tarafından bir kota listesi açıklanacak. Bu düzenlemeyle özellikle oto tamirciliği, inşaat, hizmet sektörü gibi Fransa'nın ihtiyacı olan alanlarda işçi getirtilecek. Bu kota her sene ihtiyaca göre Meclis'teki tartışmadan sonra güncellenecek. Yabancılara sağlık yardımı: Göçmen ödemelerinde en büyük kalemi oluşturan sağlık yardımına sınırlama getirilecek. Mevcut düzenlemedeki mülteci ve oturum başvurularındaki 1 yıllık sağlık yardımı 6 aya indirilecek. Sağlık yardımına sığınma başvurusu yapılan tarihten 3 ay sonra başlanacak. Bu alanda yapılan usulsüzlük ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak için denetimler arttırılacak. (Hükümet için hazırlanan bir raporda, göçmen kimliği altında 'sağlık turizmi' yapıldığı belirlendi.)

Yabancı öğrenciler: Hükümet, ülkedeki yabancı öğrencilerin sayısını önümüzdeki 5 yıl içinde iki katına çıkartarak 500 bin rakamına ulaşmak istiyor. Fransa'nın kültürel ve bilimsel gelişimi için bu alandaki düzenlemeler cazip hale getirilecek. Göçmen kampları kapatılacak: Başbakan Edouard Philippe, yıl sonuna kadar ülkedeki tüm yasa dışı göçmen kamplarının kapatılacağını açıkladı. Özellikle Paris'in kuzeyinde, banliyölerinde ve kuzey Fransa'da kurulan, insani koşulları son derece kötü kamplar polis tarafından boşaltılacak. Yalnızca Paris'te çadır kamplarda ya da köprü altlarında yaşayan göçmen sayısı 3 bini buluyor. Yeni 3 göçmen tutukevi inşa edilecek: Göçmenlere tanınan minimum ücret (RSA) ve sosyal yardım aynı anda alınamayacak. Lyon, Bordeaux ve Olivet kentinde 3 yeni göçmen tutukevi kurulacak. Fransız vatandaşlığı alamayanlar, ülkelerine gönderilmek için bu merkezlere sevkedilecek.Mültecilerin barınması için 16 bin yeni geçici lojman inşaa edilecek. Vatandaşlık ve vize şartları ağırlaşacak: Başbakan Philippe, yeni bir vize uygulamasına geçeceklerini, vize için konsolosluklarla bağlantılı bir yönetim modeli oluşturulacağını, geri dönüşlerin de bu yolla kolaylaştırılacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşlık için Fransızca konuşma, Fransız değerlerini bilme gibi mevcut koşulların daha yüksek seviyede aranacağını açıkladı.

"Aile birleşimi" ilkesinin korunacağı reform planına göre, sınır kontrolleri, denetimler arttırılacak. Mülteci ve vatandaşlık başvuru süreçleri kısaltılacak. Avrupa Birliği ortak mülteci politikası geliştirilmesi için Brüksel ile gerekli temasa geçilecek. Güvenli ülkeler listesinden gelenlerin durumu öncelikli ele alınarak, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda hızla ülkelerine geri gönderilecekler. Hükümet'te çatlak Hükümet'in hazırladığı 20 maddelik reform planı, muhaleffen olduğu kadar hükümet içinden de eleştiri aldı. Adalet Bakanı Nicole Belloubet, göçmen sorununun kota yöntemi ile çözüleceğine inanmadığını açıkladı. Belloubet, "Bunu uygulamaya çalışan ülkelerde gördüğüm, bu sistem işe yaramıyor " dedi. Ancak Bakan Belloubet'ye, resmi bir gezi için Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sert yanıt geldi. Macron, "Cumhurbaşkanı'nın görevi, bakanlarının ruhsal durumunu yorumlamak değil. Ben bir çerçeve belirledim, hükümet uyguluyor" dedi. Başbakan Edouard Philippe de, reform planına tüm bakanların "gönüllü destek" verdiğini söyledi.