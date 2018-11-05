Fransa'dan 3 üst düzey Suriyeli yetkiliye yakalama emri

PARİS (AA) - Fransa, aralarında Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'ün de bulunduğu üç Beşşar Esed rejimi yetkilisi hakkında uluslararası yakalama emri çıkardı.

Le Monde gazetesinde yer alan haberde, Ali Memlük'ün yanı sıra Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisi Başkanı Cemil Hasan ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Birimi'nin Şam'daki bir yöneticisi hakkında uluslararası yakalama emrinin çıkarıldığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu kararın, "Caesar" kod adlı askeri polisin rejim güçlerinin işkenceyle öldürdüğü binlerce kişinin fotoğraflarının yayımlanmasından sonra açılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı belirtildi.

Kararın, savaş suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar ve işkence faaliyetleri dolayısıyla Fransız yargısınca Ekim 2016'da başkent Paris'te açılan soruşturmanın sonucu olduğu anımsatıldı.

Yakalama kararının aynı zamanda Kasım 2013'te Şam'da kaybolan iki Fransız vatandaşının bir yakını tarafından yapılan başvurunun da sonucu olduğu bildirilen haberde, kararın, bu kişilerin Avrupa Birliği sınırlarına girişinin engellenmesi için oldukça etkili bir yöntem olduğu vurgulandı.

Almanya da Cemil Hasan hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle haziran ayında uluslararası yakalama emri çıkarmıştı. 2011'den bu yana Avrupa'ya seyahat yasağı olan 72 yaşındaki Ali Memlük'ün, ocak ayında Roma'da İtalyan mevkidaşı ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Söz konusu işkence fotoğraflarını, 2014'te dünyaya Anadolu Ajansı (AA) duyurmuştu.

