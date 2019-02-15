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Fransa'dan ABD'nin Suriye politikası değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 22:19 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: - "(ABD) İran'a karşı nasıl çok katı olup aynı zamanda İran'ın bölgedeki varlığına fırsat vereceğini bilmesine rağmen Suriye'nin kuzeydoğusunu terk edebiliyor? Bu benim için bir gizem"

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Suriye politikasını "gizemli" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Le Drian, ABD'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye politikasında anlamadığı noktaların olduğunu ifade eden Le Drian, "(ABD) İran'a karşı nasıl çok katı olup aynı zamanda İran'ın bölgedeki varlığına fırsat vereceğini bilmesine rağmen Suriye'nin kuzeydoğusunu terk edebiliyor? Bu benim için bir gizem." diye konuştu.

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ABD Fransa Suriye

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