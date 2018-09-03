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Fransa'dan ABD'nin UNRWA kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasından: "Fransa, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na sağladığı mali desteği durdurma kararından derin esef duyuyor"

PARİS (AA) - Fransa, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararının esef verici olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin kararı eleştirildi.

Açıklamada, "Fransa, ABD'nin UNRWA'ya sağladığı mali desteği durdurma kararından derin esef duyuyor." ifadeleri kullanılarak, 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin faydalandığı bu yardımların, yerel ve bölgesel istikrar için önemi ve UNRWA'ya duyulan bağlılığın altı çizildi.

Filistinli mültecilerin durumu ve topraklarına geri dönüşlerinin ancak taraflar arasında nihai müzakerelerde ele alınabileceği belirtilen açıklamada ayrıca UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesi için uluslararası toplumun seferber olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın UNRWA'ya mali katkısının bu yıl artırıldığına dikkati çekilerek, başta eğitime yönelik faaliyetler olmak üzere, kurumun harcamaları için yeni mali kaynak arayışlarının değerlendirildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşımayı planladığını belirtmişti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud da ABD'nin UNRWA kararını kınayarak, bunun kabul edilemez olduğunu, ABD politikasının "Filistin'e karşı işlenmiş bir hata olduğunu" söylemişti.

Mahmud, tüm ülkelere ABD'nin İsrail'e hizmet eden ve Filistin davasına düşmanlık eden kaos politikası kapsamındaki adımlarına karşı aktif bir şekilde harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRW Filistin Fransa

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