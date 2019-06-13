Fransa'dan Avrupa ülkelerine Sahel için çağrı

PARİS (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Sahel bölgesinde terör örgütleriyle mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa ülkelerinden özel kuvvetlerini göndermesini istedi.

Parly, Fransa'nın güneybatısındaki Pau kentinde yaptığı açıklamada, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da istikrarın sağlanamaması durumunda bu ülkelerde terör saldırılarının, rehin alma olaylarının ve Avrupa'ya giden yasadışı mültecilerin artacağı uyarısı yaptı.

Bu nedenle Sahel bölgesinde terör örgütleriye mücadele eden Fransız askerlerine destek olmaları için Avrupa'daki diğer ülkelerden özel kuvvetlerini göndermesini talep eden Parly, bunu bizzat Avrupalı ortaklarına teklif ettiğini ve olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Parly, "Bu projenin başarılı olacağını umuyorum ve Avrupa'nın, vatandaşlarının güvenlik endişesine nasıl cevap verdiğini güzel şekilde gösterecek." dedi.

Terörün sadece Fransa değil, Avrupa ülkeleri için de bir tehdit oluşturduğunu belirten Parly, bu yüzden Avrupalıların teröre karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.