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Fransa’dan Beyrut’a hükümet kurma çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Fransa, 11 Aralıkta Lübnan’da düzenlenecek olan konferansa ev sahipliği yapacak.

Fransa, 11 Aralıkta Lübnan’da düzenlenecek olan konferansa ev sahipliği yapacak. Fransa Dışişleri Bakanlığı, konferansın amacının Beyrut’un ekonomik sorunları çözebilecek bir hükümet kurmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Muhll gerçekleşecek olan konferans hakkında, “Bu toplantı etkili ve güvenilir bir hükümet kurmak için uluslararası toplumu etkinleştirmeli. Kötü durumda olan ekonomiyi yeniden şekillendirmek için gerekli kararları alabilecek bir hükümet oluşturulması Lübnan halkının özlemini duyduğu hükümete kavuşmasını sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

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