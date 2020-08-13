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Fransa’dan Doğu Akdeniz'de Askeri Varlığını Arttırma Kararı

13.08.2020 00:13 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin tek taraflı olarak aldığı Doğu Akdeniz'de petrol arama kararının ardından, Yunanistan'ın da aralarında olduğu Avrupa Birliği (AB) müttefikleriyle işbirliği içinde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttıracağını açıkladı

Fransa’dan Doğu Akdeniz'de Askeri Varlığını Arttırma Kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin tek taraflı olarak aldığı Doğu Akdeniz'de petrol arama kararının ardından, Yunanistan'ın da aralarında olduğu Avrupa Birliği (AB) müttefikleriyle işbirliği içinde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttıracağını açıkladı.

Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Akdeniz'deki durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi. Macron, "Türkiye'nin tek taraflı olarak aldığı petrol arama kararı gerilimi arttırmakta. Bu girişimler, iki komşu ve NATO müttefiki ülke arasında barışçı bir diyaloğun önünü açmak için son bulmalıdır. Yunanistan ve Avrupa Birliği’nden ortaklarımızla da işbirliği içinde Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını güçlendirme kararı aldım" diye yazdı.

Elysee'den açıklama

Macron-Miçotakis görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Macron'un Miçotakis'e, Türkiye'nin tek taraflı bir kararla Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına başlamasından duyduğu endişeyi dile getirdiği ve NATO müttefiki ve komşu iki ülke arasında barışçı bir diyaloğa izin vermek için bir an evvel bu faaliyetlerine son vermesi gerektiği görüşünü paylaştığı açıklandı. Macron'un üye ülkelerin egemenliğine karşı herhangi bir girişimde, Fransa ve AB'nin gerekli dayanışmayı sergilemesi gerektiği görüşünü savunduğu da belirtildi.

Almanya'nın arabuluculuğuna övgü

Açıklamaya göre, mevcut anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinin önemini hatırlatan Macron, Yunanistan ile Türkiye arasında daha fazla istişare yapılması gerektiğinin altını çizdi ve bu bağlamda Almanya tarafından başlatılan arabuluculuk girişimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Açıklamada Macron'un "Akdeniz'in bu bölgesindeki durumu daha iyi anlamak ve uluslararası hukuka saygıyı sağlama arzusunu belirtmek için önümüzdeki günlerde, AB'li ortaklarla işbirliği yaparak Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirme kararı aldığı" ifadesine de yer verildi.

AB Dışişleri Bakanları Cuma günü toplanıyor

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başvurusunu değerlendiren AB yönetimi, Cuma günü Belarus’ta (Beyaz Rusya) yaşanan olayların ele alınacağı AB Dışişleri Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz konusunu da görüşmeyi kararlaştırdı. AB Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borrell, Twitter hesabından, "Cuma günü yapılacak olağanüstü Dışişleri Konsey toplantısında, Belarus’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Lübnan konusunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da ele alacağız" mesajını yazdı. AB Konsey sözcülüğü toplantının video konferans yoluyla yapılacağını belirtti.

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