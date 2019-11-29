Fransa’dan Erdoğan’ın Sözlerine Tepki: ‘Bunlar Açıklama Değil Hakaret’

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi Fransa-Türkiye gerilimi tırmandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın Macron'a yönelik "Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir" sözlerinin ardından Türkiye Büyükelçisi'nin bakanlığa çağırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözlerine gönderme yaparak “Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözlerine Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili tepki gösterdi. AFP ve Reuters haber ajansına bilgi veren Fransız yetkili Türkiye’nin Paris Büyükelçisi’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri için “Bunlar açıklama değil, hakaret. Erdoğan’dan sözlerine açıklık getirmesini bekliyoruz” dedi.

