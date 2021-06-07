Fransa'dan Google'a 220 Milyon Euro'luk Tekelcilik Cezası

Amerikan teknoloji devi Google, Fransız yetkililerle vardığı anlaşma uyarınca piyasadaki egemenliğini kötüye kullanmamak için küresel reklamcılık alanında gösterdiği faaliyetlerde değişikliğe gideceğini açıkladı.

Google'ın Fransa'da tekelciliğin önlenmesinden sorumlu kurumla vardığı anlaşma, reklamcılıktaki güç dengelerini yayıncıların lehine olmak üzere yeniden ayarlayabilir. Yayıncılar, internet öncesi devirde reklamcılıkta gücü elinde tutsa da bu durum, Google ve Facebook gibi internet devlerinin hızlı yükselişi nedeniyle kontrolu kaybetmişti.

Google'ı Fransa'da 220 milyon Euro (268 milyon dolar) para cezasına çarptıran anlaşma aynı zamanda firmanın elde ettiği gelirin büyük kısmını oluşturan reklamcılıkta da ilk kez bazı değişiklikler yapmayı kabul etmesi anlamına geliyor.

Fransa'da tekelciliğin engellenmesinden sorumlu kurumun yöneticisi Isabelle de Silva, "Google'a yaptırım uygulama kararı özellikle önemli çünkü bu, çevrimiçin reklamcılık sektörünün dayandığı karmaşık algoritmik müzayede süreçlerine dünyada ilk kez odaklanan karar" dedi.