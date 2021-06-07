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Fransa'dan Google'a 220 Milyon Euro'luk Tekelcilik Cezası

07.06.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan teknoloji devi Google, Fransız yetkililerle vardığı anlaşma uyarınca piyasadaki egemenliğini kötüye kullanmamak için küresel reklamcılık alanında gösterdiği faaliyetlerde değişikliğe gideceğini açıkladı

Fransa'dan Google'a 220 Milyon Euro'luk Tekelcilik Cezası

Amerikan teknoloji devi Google, Fransız yetkililerle vardığı anlaşma uyarınca piyasadaki egemenliğini kötüye kullanmamak için küresel reklamcılık alanında gösterdiği faaliyetlerde değişikliğe gideceğini açıkladı.

Google'ın Fransa'da tekelciliğin önlenmesinden sorumlu kurumla vardığı anlaşma, reklamcılıktaki güç dengelerini yayıncıların lehine olmak üzere yeniden ayarlayabilir. Yayıncılar, internet öncesi devirde reklamcılıkta gücü elinde tutsa da bu durum, Google ve Facebook gibi internet devlerinin hızlı yükselişi nedeniyle kontrolu kaybetmişti.

Google'ı Fransa'da 220 milyon Euro (268 milyon dolar) para cezasına çarptıran anlaşma aynı zamanda firmanın elde ettiği gelirin büyük kısmını oluşturan reklamcılıkta da ilk kez bazı değişiklikler yapmayı kabul etmesi anlamına geliyor.

Fransa'da tekelciliğin engellenmesinden sorumlu kurumun yöneticisi Isabelle de Silva, "Google'a yaptırım uygulama kararı özellikle önemli çünkü bu, çevrimiçin reklamcılık sektörünün dayandığı karmaşık algoritmik müzayede süreçlerine dünyada ilk kez odaklanan karar" dedi.

Fransız kurum, Google'ın büyük yayıncılar için oluşturduğu reklamcılık platformu Google Ad Manager'ın firmanın kendi çevrimiçi reklam pazarı olan Google AdX'i ayrıcalık tanıdığı sonucuna vardı. Yayıncılar, Google AdX üzerinde reklamcılara gerçek zamanlı olarak reklam yapma alanı satıyor.

Anlaşma şartları uyarınca Google, Ad Manager'ın sunduğu hizmetlerin rakip reklam sunucular ve reklam alanı satış platformlarıyla beraber işlev gördüğü alanları iyileştirme taahhüdünde bulundu. Google'a göre bazı değişiklikler 2022'nin ilk çeyreğinde gelebilir. Anlaşmaya göre yayıncıların veri ve araçlarını kullanmasını kolaylaştırmayı kabul eden Google, kararı temyize taşımayacak.

'Yaptırım doğru karar'

Dünya genelinde birçok yayıncı, başarıları yıllar içinde topladıkları verilere dayanan teknoloji devlerinin reklamcılıkta kullandığı uygulamalara öfke duyuyor. Fransız tekelcilik karşıtı kurum, aldıkları kararın, kendilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü düşündükleri Google'dan tazminat talep etme yolunu açtığını kaydetti.

Google'ın satışlarının büyük çoğunluğu arama ve YouTube reklamlarından geliyor. Ancak geçen yıl yapılan 23 milyar dolarlık satış, yayıncıların reklam satmasına yardımcı olmasına bağlı olarak gerçekleşti. Bu durum, Google bünyesindeki şirketler arasındaki bağlantıların tekelciliğe yol açması gerekçesiyle mercek altına alındı. Kimileri, Google'ın parçalanması gerektiğini gündeme getirdi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, kararı memnunlukla karşıladı, "Google'ın kendi reklamcılık teknolojilerine avantaj sağlamak için getirdiği uygulamalar, iş modeli ağırlıklı olarak reklam gelirlerine dayalı olan basın yayın kuruluşlarını etkiledi. Bunlar çok ciddi uygulamalar, yaptırım getirilmesi doğruydu" ifadelerini kullandı.

Fransa; News Corp., Fransız haber yayıncılığı grubu Le Figaro ve Belçikalı basın grubu Rossel'in şikayetleri üzerine 2019 yılında Google'ın reklamcılık uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

News Corp, Şubat ayında, şimdiye kadar büyük teknoloji firmalarıyla varılan en kapsamlı anlaşmalardan birine imza atmış ve Google'la küresel haber anlaşması yapmıştı.

News Corp'tan bir sözcü, "Google'la Şubat ayında kendi anlaşmamızı sonuçlandırdığımız için Fransa'daki anlaşmaya dahil olmadık, ancak küresel ortaklığımızın kaydettiği ilerleme nedeniyle memnunuz ve ileriki yıllarda uzun ve verimli bir ilişki için umutluyuz" şeklinde konuştu.

Le Figaro grubu konuya ilişkin görüş bildirmesi talebini geri çevirirken Rossel'den henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

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