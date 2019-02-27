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Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanlığı: "Fransa, durumun kötüleşmesinden endişeli ve Pakistan ile Hindistan'ı tansiyonu düşürmeye çağırıyor"

PARİS (AA) - Fransa, Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimden endişe duyduğunu, iki ülkeyi tansiyonu düşürmeye çağırdığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fransa, durumun kötüleşmesinden endişeli ve Pakistan ile Hindistan'ı tansiyonu düşürmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Dışışleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da "Fransa, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ediyor ve Pakistan'ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırıyor." denilmişti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi ise bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.

Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Fransa Hindistan Pakistan

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