Fransa’dan İngiltere’ye Kaçak Göçmen Tartışması

Manş Denizi’ndeki göçmen trafiği güzel havanın da etkisiyle yaz aylarında arttı. Fransa sahillerinden şişme botlarla Perşembe günü 200, Cuma 130 kaçak göçmen, İngiltere topraklarına ayak bastı.

İçlerinde hamile kadın, bebek ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, hükümette endişeye neden oldu. Botla denizi geçen bu kişiler kendilerine nerelisiniz diye seslenen gazeteciye “Iraklıyız” yanıtını verdi.

Kendisi de, önce Uganda sonra da İngiltere’ye göç etmiş Hint asıllı bir ailenin kızı olan İçişleri Bakanı Priti Patel, donanmadan yardım istedi.

“İngilizler, sınırda kontrolu yeniden sağlamak istiyoruz dediklerinde işte bunu söylemek istiyorlar. Bu rutini durdurmak için çalışıyorum. Buna Fransa’dan gelen botları en başından durdurmak ve botlara müdahale ederek denizi geçmeye çalışanları geri döndürmek de dahil’’ şeklinde bir Tweet attı. Savunma Bakanı kaçak geçişlerin Cumartesi de devam ettiğini belirtip İçişleri Bakanı’ın resmi yardım talebini doğruladı.

Hint asıllı Maliye Bakanı Rishi Sunak ise “İngilizler bu manzaralardan rahatsız olmakta haklı” dedi. Dedesi Çankırılı Türk olan Başbakan Boris Johnson’ın kabinesinde, göçmenlerin uyumundan sorumlu İçişleri Bakanı yardımcısı, geçişleri ‘utanç verici’ olarak niteleyerek Fransa’ya bu konuda ortak çözüm için baskıda bulunacağını söyledi ve Daily Telegraph gazetesine; ‘‘Fransızlar, daha yola çıkmadan bu kaçaklara engel olmalıydı’’dediği bir köşe yazısı yazdı.