Fransa'dan İngiltere'ye ültimatom

Fransa, Brexit sonrası talep ettiği lisansların hepsini onaylamayan İngiltere'ye bir hafta mühlet vererek yaptırım tehdidinde bulundu.Fransa, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrasında balıkçılık alanında yaşanan anlaşmazlıkta İngiltere'ye ültimatom vererek yaptırım tehdidinde bulundu.

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clément Beaune, ek balıkçılık lisansları konusunda İngiliz hükümetinin bir hafta içinde adım atmaması durumunda "misilleme önlemleri"nin devreye sokulacağını söyledi. Beaune, bu önlemler konusunda diğer AB üyesi partnerlerle istişare içinde olunduğunu da sözlerine ekledi.

AB ile İngiltere arasında geçen yılın sonunda varılan ve Brexit sonrası dönemi düzenleyen anlaşma, Avrupalı balıkçıların, izin koşuluyla İngiliz karasularında avlanmaya devam edebilmesini öngörüyor. İznin verilmesi için balıkçıların Brexit öncesinde de aynı bölgede avlandıklarını kanıtlamaları gerekiyor.

İzinler ve kanıt belgelerinin türü ve kapsamı konusunda ise iki taraf arasında anlaşmazlık bulunuyor. Bunun sonucunda İngiltere Fransa'ya 200 kadar lisans verirken Fransa 244 ek lisans talep ediyor.

"Çok fazla sabır gösterdik"

Fransız Bakan Beaune, bunun sadece Fransa'yı değil tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir sorun olduğunu belirterek İrlanda ve Belçika'nın da lisanslarla ilgili benzer sorunlar yaşadığını kaydetti. İngiliz hükümetinden geri adım atmaya yönelik somut işaretler gelmemesi durumunda "ulusal ya da Avrupa çapında misilleme önlemleri" alınabileceğini söyleyen Beaune, "Çok sabır gösterdik. Hatta çok fazla sabır gösterdik" dedi.

Beaune, geçen hafta İngiltere'nin talep edilen lisansları vermemesi durumunda Manş adalarından Jersey'e elektrik sevkiyatını kısmanın yanı sıra finansal hizmetler ve araştırma sektöründe kısıtlamalara gitme tehdidinde bulunmuştu. Manş Denizi'nde Fransa'nın kuzeybatı kıyısında bulunan İngiltere'ye bağlı Jersey adasının elektrik ihtiyacı yüzde 95 oranında Fransa tarafından karşılanıyor.

"Fransa yeni gerçeklere uyum sağlamalı"

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve eski dışişleri bakanı Dominic Raab, bu tehdidin ardından yaptığı açıklamada, "Fransızların yeni gerçeklere uyum sağlaması gerekiyor. Biz AB'den ayrıldık ve bir serbest ticaret anlaşmamız var. Bu, balıkçılıkta hareket alanını da kapsıyor. Ama aynı kotalara, sınırsız erişime sahip olmayı bekleyemezler" demişti.

Hafta başında aralarında Almanya'nın da bulunduğu 10 AB ülkesi, İngiltere'nin balıkçılık lisanslarıyla ilgili tutumunu eleştiren bir bildiri yayımlamıştı.

Fransa ile İngiltere arasındaki ilişkiler, İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avustralya ile geçen ay Hint-Pasifik bölgesinde ilan ettiği yeni ittifak nedeniyle yeniden gerilmiş, Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı siparişini iptal ederek tercihini Amerikan nükleer denizaltılarından yana yapması AB'nin de sert tepkisine yol açmıştı.

AFP,dpa / BK,ET

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